'Zadovoljan sam radovima na Karepovcu, brži su od plana'

Odlagalište otpada Karepovac, gdje je od početka sanacije premješteno više od milijun i pol kubičnih metara komunalnog otpada, u ponedjeljak su obišli splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš, koji su izrazili zadovoljstvo prvom fazom rada.

Ponoš je rekao da je projekt sanacije Karepovca "poprimio dobar smjer" te da se na njemu vidi kako to izgleda kada se pristupi rješavanju problema. Istaknuo je kako vjeruje da će se tim tempom nastaviti do kraja i nešto brže od planiranog te da će Splićani biti potpuno zadovoljni.

- Osobno sam zadovoljan tempom rada. Prema informacijama koje sam dobivao od svojih suradnika, tempo radova je izvrstan i trenutačno smo nešto čak i brži od planiranog. Nakon ove prve faze slijede druga i treća faza. Bitno je da ishodimo sve potrebne dozvole i da sve što se tiče legalnog dijela bude na visini. Intenzivno se radi i na tome da se dio financijskih sredstava dobije iz EU fondova, i o tome također ovisi tempo. U ovom trenutku ne ovisimo samo o svom tempu, nego čekamo i da europska birokracija odradi svoj dio posla - rekao je Ponoš.



Gradonačelnik Krstulović Opara najavio je kako će se do 2022. godine otpad koji će se smještati u kasete limitirati, a na pitanje novinara je li zadovoljan dinamikom izvođenja radova odgovorio je da će biti zadovoljan kada se oni završe te kako želi da drugi gradovi i općine koji su punili "brdo sramote" posljednjih 50 godina na Karepovcu shvate koliki je tu posao napravljen. Kada sve to završi i počne razdvajanje otpada, bit će potpuno zadovoljan.

- Zadovoljan sam prvom fazom, izvođači sanaciju odrađuju upravo onako kako smo se dogovorili. Čestitam im na naporima koje su učinili, međutim bit ću zadovoljan onog trenutka kada ovo bude zelena oaza, kada se tu budemo mogli rekreirati, kada priča o Karepovcu i o kvalitetnom upravljanju otpadom na području Splita i šire aglomeracije bude prošlost. No, idemo snažno i hrabro prema naprijed - izjavio je gradonačelnik Krstulović Opara.



Župan Blaženko Boban najavio je da će centar u Lećevici biti gotov i prije vremena, da ih još očekuje raspisivanje natječaja te ugovor s mjerodavnim ministarstvom o sufinanciranju. Poslije raspisivanja natječaja, izrade dokumentacije i građevinske dozvole očekuje se početak radova u prvoj polovici 2020. godine. Radovi bi trebali trajati između 15 i 18 mjeseci, a probni rad šest mjeseci pa bi Lećevica trebala biti gotova u svibnju 2022.



Podsjetivši da su prvu fazu sanacije radili u tri smjene i da su im se tijekom ljeta otvorili ostali radovi, predstavnik izvođača radova Arsen Zoran Tonšić je istaknuo da je zbog toga ubrzana dinamika te učinjeno mnogo, a otvoren je prostor za svježi otpad koji je došao do kritičnih kapaciteta. Potvrdio je kako se kaseta još gradi i da se na nju stavljaju brtveni slojevi. Osim dovršetka kasete, u koju može stati milijun kubičnih metara otpada, u prvoj fazi još se moraju napraviti rubni kanali, bazen za procjedne vode i spoj sa stupama, rekao je Tonšić.



- Sjever, jug i istok su potpuno završeni, a radimo na tome da ta faza bude gotova do ljeta. No, ako nas vrijeme posluži, to bi moglo biti i prije. Ugovorena vrijednost prve faze sanacije s PDV-om je oko 83 milijuna kuna. Na odlagalištu je od početka sanacije 22. studenog 2017. do danas prebačeno više od milijun i pol kubičnih metara raznoga komunalnog otpada - rekao je Tonšić.



Karepovac obuhvaća 260 tisuća metara četvornih, na godinu se na nj odloži 135 tisuća tona komunalnog otpada, od čega se na Split odnosi tek 60 tisuća tona, a ostatak na 19 gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije.