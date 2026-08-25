Zadrani se opraštaju od tragično poginulog maloljetnika: 'Uvijek ćemo pamtiti njegov osmijeh'

"S velikom tugom primili smo vijest o smrti jednog mladog života, našeg župljanina. Otišao je prerano, u 18. godini, ostavljajući za sobom obitelj, prijatelje i sve koji su ga poznavali. U ovakvim trenucima riječi su premale za bol koju nosi jedna obitelj. Zato im možemo pružiti ono najvrednije - svoju blizinu, molitvu i suosjećanje. Neka Gospodin primi ovog mladog čovjeka u svoj zagrljaj i podari mu vječni mir, a njegovim roditeljima, obitelji i prijateljima snagu da izdrže ove teške trenutke. A nama svima, osobito mladima, neka ova tragedija bude tihi podsjetnik koliko je život dragocjen i koliko je svaki trenutak koji nam je darovan vrijedan. Čuvajmo jedni druge, budimo odgovorni i ne zaboravimo koliko nas ljudi vole i koliko im značimo."

Tim riječima se Župa sv. Šimuna i Jude Tadeja u Zadru oprostila od maloljetnika koji je poginuo u nedjelju u Sukošanu. Podsjetimo, policija je u nedjelju oko 6.09 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći. Maloljetnik je vozio motocikl i ulaskom u Sukošan u desnom zavoju, u Ulici 18. rujna, sletio je izvan kolnika. On je s motociklom udario u suhozid, pa potom u stablo. Preminuo je na mjestu. Kako neslužbeno doznajemo, mladić nije imao vozačku dozvolu, a navodno se vraćao s proslave rođendana u Debeljaku.

Mladića zajednica pamti kao iznimno dragog i veselog momka. Cijenjenog člana župe koja je za njega u ponedjeljak organizirala i molitvu ispred crkve. Brojni mještani ostavili su svijeće i cvijeće za mladića

Kako su nam istaknuli poznanici, mladić je bio sportaš, bavio se rukometom, a igrao je u klubu Zadar 1954. Od njega su se oprostili i treneri. Napisali su kako je riječ o igraču koji je bio prepoznatljiv po najvećem i najširem osmijehu, a prisjetili su se i anegdote.

- Ne pronalazimo riječi kojima bismo pozdravili našeg bivšeg igrača, uvijek nasmijanog dječaka, koji je valjda imao najširi osmijeh ikad, tako sladak da bi ti se odmah uvukao pod kožu. Sjećamo se jedne utakmice u Mocirama, koja nam je bila bitna u borbi za završnicu državnog prvenstva, svi napeti, a njega nema - zaspao je. Došao je na drugu utakmicu i samo rekao - zaspao sam. Nisi mu mogao zamjeriti. Sad je, nažalost, zaspao zauvijek - objavili su iz kluba te izrazili sućut roditeljima, sestri, obitelji i prijateljima.