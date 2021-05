Ostavka me nije iznenadila budući da sam kroz njegovo ponašanje u zadnje vrijeme naslutila da će se to dogoditi. Želim mu, bez obzira na to što nismo ostvarili dobru suradnju, sve najbolje, rekla je Dijana Zadravec za N1.

- Komunicirala sam s njim da se za onkološke bolesnike dogovori suradnja s drugim kućama i to smo pokrenuli. Onkološki pacijenti neće biti zakinuti, ja operativno to odrađujem. Jučer sam od Zovaka tražila da Povjerenstvo za unutarnji nazdor i kontrolu prema kojem se ja moram obraćati s brojnim očitovanjima, a u kojem sastavu su dr. Vagić i dr. Milas… oni su dio skupine koja cijelo vrijeme okrestrira napade - rekla je Zadravec.

Komentirala je i prijavu za mobing protiv nje.

- To je orkestriran napad u pozadini kojega su ovi ‘veći igrači’, a to su sestre i radiološki tehnolozi od kojih sam ja 13 razaznala koji su, a polovicu njih nisam prošli tjedan ni vidjela. Kažu da ih ‘kontroliraju’ moji ljudi. Ja sam zatražila za te radiološke tehnologe koji rade te pretrage dodatne edukacije, a mislim da ih je najviše ‘zapeklo’ što sam zatražila transparentno vođenje liste čekanja za naručivanje onkoloških pacijenata na MR. Mislim da se tu gube njihovi mali interesi i privilegije koje su imali - rekla je Zadravec.

Kaže da nije točno da je kolektiv ne želi. “To je manja skupina ljudi koja ima interese u velikim poliklinikama. Ja mislim da mogu poboljšati rad Klinike. Imam u zadnje vrijeme podršku građanu, zaustavljaju me na cesti, u parku, daju mi podršku putem mailova, neki prolaze pokraj mene i pokazuju mi palac gore. Građani su prepoznali moju borbu protiv korupcije”, rekla je.

Često govori o kriminalnim radnjama u bolnici u kojoj radi.

- Prijavila sam više puta za falsificiranje službenih dokumenata i stjecanje nepripadajuće materijalne koriste. Iz 2016., sada, 2020. o doktoru Kaloseku i doktorici Čulo Županijskom državnom odvjetništvu. Iniformacije u kojoj fazi su te istrage ja nemam. Za sve navode koje govorim posjedujem i dokaze koje imam na 400 stranica. Ne govorim neutemeljeno, govorim na činjenicama. Budući da nisam tolerantna prema korupciji i pljačci, to i prijavljujem - rekla je.