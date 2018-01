Zadrugarka Stecca postala je desna ruka ministrice Murganić

Vedrana Stecca donedavno je bila v.d. ravnateljice Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo, no od prošlog četvrtka ima novu dužnost. Imenovana je glavnom tajnicom Ministarstva za demografiju, obitelj i mlade te je tako postala desna ruka ministrice Nade Murganić. Iako se nikad nije previše stranački isticala, Stecca je provjereni HDZ-ov kadar, kaže nam dobro upućen izvor. Na čelno mjesto Saveza zadruga došla je po stranačkoj liniji, no to, napominje, nije obilježilo njezin rad.

Iza nje nema afera

- Kod Vedrane Stecce vrijedi samo rad, rad i rad. Riječ je o vrijednoj, stručnoj ženi koja jako puno radi, a isto zahtijeva i od podređenih - neslužbeno doznajemo. Za Steccu navode da je poštena i nekoristoljubljiva. I politički neistomišljenici kažu da je riječ o ženi iza koje se ne vuku nikakve afere i da je svoj posao odrađivala korektno. Iz Ministarstva demografije napominju da je Vedrana Stecca na novu dužnost imenovana temeljem javnog natječaja. Pobrojali su buduće zadatke svoje nove glavne tajnice. Stecca će tako rukovoditi, upravljati i organizirati rad Glavnog tajništva, ali i tehnički usklađivati rad uprava i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva. Osim toga, zadaća će joj biti odrediti plan rada i prioritete djelovanja Glavnog tajništva Ministarstva demografije, kao i poduzeti mjere za osiguranje učinkovitosti u radu državnih službenika i namještenika. Osim toga, brinut će o planiranju, razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima te urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad. Uz navedeno, brinut će i o poslovnima oko postupaka javne nabave za potrebe Ministarstva demografije, obitelji i mladih, ali i ustanova socijalne skrbi. Stecca će biti glavna i odgovorna za izradu ugovora i materijalno poslovanje.

Brojne nove dužnosti

- U opisu posla je i nadzor te usklađivanje provedbe obrambenih i sigurnosnih mjera i poslova koji se odnose na zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu. Radit će i na najsloženijim stručnim poslovima i drugim zaduženjima po nalogu ministrice - odgovorili su nam iz Ministarstva demografije.