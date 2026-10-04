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DOBILI SUGLASNOST VLADE

Zadužuju se Karlovac i Novska

Piše HINA,
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Zadužuju se Karlovac i Novska
Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Zaduženja idu kako bi mogli financirati svoje kapitalne projekte, odnosno uložiti u vatrogasne postrojbe, prometnice, vrtiće i škole, kulturnu infrastrukturu te energetsku obnovu.

Gradovi Karlovac i Novska dobili su suglasnost hrvatske Vlade da se kod banaka zaduže za 6, 3 milijuna, odnosno 5, 1 milijuna eura kako bi mogli financirati svoje kapitalne projekte, odnosno uložiti u vatrogasne postrojbe, prometnice, vrtiće i škole, kulturnu infrastrukturu te energetsku obnovu.

Karlovac se zadužuje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 6.252.347 eura.

Sredstva će koristiti za financiranje kapitalnih projekata, među kojima su nogostup Hrnetić, izgradnja dječjih vrtića Luščić i Hrnetić te projekt "Karlovac II" u dijelu koji obuhvaća Donju Švarču i Zvijezdu.

Financirat će se oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a, opremanje osnovne škole Dragojle Jarnević, nabava nefinancijske imovine te upravljanje objektima javne namjene.

Kredit će otplaćivati deset godina bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,33 posto.

Novska se zadužuje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 5.145.000 eura kako bi financirala više kapitalnih projekata.

Među njima je i Klaster kulture na temeljima kulturne baštine povijesne jezgre Novske. Dobivenim sredstvima planira dograditi i opremati Centar za starije osobe Novska.

Financirat će i izgradnju dječjeg vrtića u Novskoj, Centar cjeloživotnog obrazovanja, energetski obnavljati zgrade u vlasništvu Grada, uređivati pomoćno igralište Libertas, Poduzetničku zonu Novska te mrtvačnicu u Voćarici.

Grad će kredit otplaćivati 10 godina, bez počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,54 posto.

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