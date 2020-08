Zaglavio se londonski Tower Bridge, zatvoren je za promet

<p>Slavni londonski <strong>Tower Bridge</strong> u subotu je zatvoren za promet nakon što su se zaglavili njegovi dijelovi koji se dižu kako bi brodovi mogli proći Temzom. </p><p>- Most je ovog poslijepodneva imao tehničkih poteškoća i zaglavio se u podignutom položaju - priopćila je tvrtka koja njime upravlja, dodavši kako je u subotu navečer otvoren za pješake, ali ne i za promet. </p><p>'Mehaničari rade na popravku mosta. Molim vas da pronađete alternativne rute', priopćila je londonska policija. Taj slavni most, jedna od najvećih turističkih atrakcija u Londonu, izgrađen je između 1886. i 1894. godine. Pokretni dio mosta u početku je bio upogonjen parnim strojem, no od 1976. ga pokreću gorivo i struja. </p>