NASJEO

Zagorac na lažnom ulaganju u dionice ostao bez 100.000 eura

Zagorac na lažnom ulaganju u dionice ostao bez 100.000 eura
Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Kazneno djelo muškarac je prijavio u ponedjeljak, a prema prijavi, vjerujući lažnim prikazima ulaganja u dionice, tijekom lipnja i srpnja ove godine uplatio je više od 100.000 eura na račune nepoznatih osoba.

Vjerujući lažnim prikazima ulaganja u dionice, 51-godišnji muškarac s područja Krapinsko-zagorske županije postao je žrtva internetske prijevare te je ostao bez 100.000 eura, priopćila je u utorak policija.

Kazneno djelo muškarac je prijavio u ponedjeljak, a prema prijavi, vjerujući lažnim prikazima ulaganja u dionice, tijekom lipnja i srpnja ove godine uplatio je više od 100.000 eura na račune nepoznatih osoba.

Nakon što su ga tražili dodatnu uplatu za 'porez na dobit', zaposlenik banke muškarca je upozorio na moguće kazneno djelo, kontakt s tzv. agencijom je prekinut, a uplaćeni novac nije mu vraćen.

