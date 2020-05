Zagreb blokiran zbog dimnjaka. A tko je kriv? Pa ovaj lakrdijaš!

Zbog skidanja dimnjaka s krovova zgrada u Vlaškoj, Draškovićevoj i Petrovoj ulici u srijedu prijepodne blokiran je najuži centar grada. Zagreb je de facto prepolovljen, a građani su vrlo slabo ili nikako obaviješteni o ovoj akciji.

Iako je jasno da se promet mogao bolje regulirati, gradske vlasti ništa po tom pitanju nisu učinile, pa stotine građana sjedi u svojim automobilima i čeka da se promet pokrene.

Kako nam javljaju vozači i šokirani građani, na spornim ulicama ne može se vidjeti ni jednog jedinog policajca...

'Dvije tramvajske stanice putujem 25 minuta!'

Zagrepčani nam javljaju i da je svaki dan kaos u tramvajskom prometu te da im putovanje tramvajom dvije stanice traje 25 minuta.

- Tramvajski promet je zbog potresa preusmjeren preko Glavnog kolodvora, radi se o tome da na potezu od Mihanovićeve do Vodnikove tramvaji stoje jedan za drugim u koloni. To je postalo neizdrživo, putovati 25 minuta dvje tramvajske stanice. Ljudi idu pješice od Savske, ali to nije rješenje. Uz sve to tramvaj 17 linija Prečko-Borongaj zbog tih gužvi kasni u polasku te se okreće na Savskom mostu, a putnici koji idu do Prečkog opet moraju čekat drugi tramvaj. To nije korektno prema putnicima da se to radi, a sve radi toga jer se ne može ili ne želi riješit problem na križanju Savska-Vodnikova - kaže čitatelj.

Komentirajte što mislite o čovjeku koji vodi ovaj grad, koji je vlastitog tjelohranitelja imenovao koordinatorom poslova komunalnog i prometnog redarstva, koji ima savjetnike za promet, pročelnike za promet, pomoćnike pročelnika za promet i još desetke i desetke prometnih redara...

