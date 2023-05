Zagreb danas slavi svoj dan, nakratko će biti prekinut promet, ovo je detaljni program

Zagreb danas svim građanima i posjetiteljima priprema raznovrstan program tijekom cijeloga dana.

Svečani dio započinje već u 11 sati posebnom sjednicom Gradske skupštine na kojoj će biti dodijeljena priznanja i medalje Grada kao i nagrada Zagrepčanka godine, koja je ove godine pripala Mireli Čavajdi.

Dodjeljuje se 15 medalja, a jednu od njih će dobiti i policajci koji su porodili ženu u stanu na Savskoj.

Organiziran je i koncert 'Glazbena kontrola' ZET-a.

Koncert kao poklon iznenađenja gradu i građanima priprema orkestar ZET-a, a sve će se odvijati od 10 do 12 sati.

Lokacija koncerta će biti iznenađenje, ali definitivno će se zagrebački hitovi čuti ulicama.

Glazbe će biti i na Zrinjevcu oko 17 sati gdje će se čuti jazz glazbenice Tamare Obrovac i Transhistria ansambl.

Naime, uz proslavu rođendana Zagreba, ove godine obilježava se i 150. obljetnica rođenja prve hrvatske profesionalne novinarke i jedne od najčitanijih književnica Marije Jurić Zagorke, stoga će biti prikazana predstava 'Drugačija: Marija Jurić Zagorka' u Centru mladih Ribnjak.

Proslavi se uključuju i turistički vodiči koji organiziraju besplatna tematska razgledavanja.

Turistička zajednica grada Zagreba organizira besplatne razglede grada – Tesla Tour Croatia, Šetnje s purgericom, Zakaj volim Zagreb i Grič priča ljubavnu priču.

Također organiziraju i četiri besplatna razgleda grada na hrvatskom – Vlaho Bukovac u Zagrebu, Židovi u Zagrebu, Vranyczanyjevi i njihova ostavština u Zagrebu te Maksimir nekad i sad.

Zagreb svoj dan slavi u spomen na Majku Božju od Kamenitih vrata pa obilježavanje tradicionalno završava večernjom procesijom.

Sve informacije o programu možete vidjeti i OVDJE.

Misno slavlje u povodu svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata, održat će se u 19 sati ispred Zagrebačke katedrale, a s mons. Draženom Kutlešom, zagrebačkim nadbiskupom, kardinalom Josipom Bozanićem, nazočnim biskupima te svećenicima i zagrebačkim redovnicima predvodit će ga kardinal Mario Grech, glavni tajnik Biskupske sinode.

Nakon mise uslijedit će i tradicionalna procesija sa svijećama i likom Majke Božje, a kao i svake godine od katedrale će se krenuti Bakačevom pa sjevernom stranom glavnog gradskog trga te Radićevom do Kamenitih vrata.

Za to vrijeme biti će i regulacija prometa koji će se uz policajce prekinuti od 20 do 21.30 sati na Kaptolu od broja 1 do Kamenitih vrata u gore navedenim ulicama.