Nestranački zastupnik u Klubu gradskih zastupnika SDP-a Renato Petek u četvrtak je ustvrdio da se rebalansom gradskog proračuna samo postavila dijagnoza i da se iz brojki može jasno zaključiti da je "Grad Zagreb financijski bolestan".

Petek je rekao da "dijagnoza još nije potpuna" jer, pojasnio je, postoji više od 300 ustanova u gradu, do kojih nova vlast još nije stigla doći, te će se u novom proračunu za 2022. i to vidjeti. To će biti ključno, a ključno će, kaže, biti vidjeti kako namaknuti novac da bi se moglo nastaviti dalje funkcionirati i ostvarivati predizborni planovi i obećanja.

Nekada je Zagreb bio bogat grad koji je imao i bogate rezerve. Tih rezervi više nema budući da je kratkoročnim i dugoročnim zaduženjem te obvezama između Zagrebačkog holdinga i Grada Zagreba unaprijed potrošen skoro cijeli godišnji proračun grada, rekao je Petek na konferenciji za novinare u stanci sjednice Gradske skupštine.

Rekao je da će tek gradski proračun za 2022. pokazati koji su točno projekti gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

"To će biti proračun Tomislava Tomaševića i poslije toga više nema pozivanja na bilo kakve dubioze koje su nastale ranije", istaknuo je.

Petek smatra da se za ozdravljenje gradskih financija potrebno pozabaviti prihodovnom stranom, a tu su dvije mogućnosti - prva je drastično rezanje troškova ili prema zaposlenicima ili povećanje cijena korisnicima, da bi se namaknuo dodatni novac, a druga je rasprodati imovinu koja nije potrebna. Vidjet ćemo za koji će se model gradonačelnik Tomašević odlučiti, dodao je.

"Grad ima milijarde kuna imovine, zgrada, 2000 poslovnih prostora, preko 7000 stanova. Grad treba odlučiti što je od toga potrebno, što će koristiti, što može staviti u funkciju da bolje naplati i ima bolje prihode od te imovine, a sve ostalo bi trebalo prodati jer naprosto postoji imovina u Kranjskoj Gori i na raznim područjima u Hrvatskoj koja stoji i nije iskorištena", predložio je Petek.

Nestranačka zastupnica iz Kluba gradskih zastupnika SDP-a Dina Vasić smatra da u kratkom razdoblju značajnije uštede u ovogodišnjem gradskom proračunu nisu mogle biti napravljene i vjeruje u proračun za 2022.

"Tek tada moći ćemo govoriti o pravom stanju financija Grada Zagreba", dodala je.

Rekla je i da treba napraviti još jednu, dodatnu analizu kako bi se vidjelo gdje su novci otišli, a najbitnije je, kaže, početi prihodovati od dugotrajne imovine koja je trenutno izvan funkcije.