U nedjelju se u Zagrebu očekuju velike gužve u prometu. Naime, u nedjelju se u održava Međunarodna biciklistička utrka 'CRO RACE 2021'. Time ne pridonosi činjenica da je Selska, jedna od prometnijih ulica u Zagrebu, zatvorena zbog puknuća vodovodne cijevi, i što je dio zapadnih prometnica zatvoren zbog oštećenja mosta, zbog čega je cijeli promet preusmjeren na Zagrebačku zaobilaznicu. Zbog utrke će u gradu promet biti usporen, a ponegdje i zabranjen, navode iz PU zagrebačke.

- Od 28. rujna do 3. listopada 2021. godine na području Republike Hrvatske održava se Međunarodna biciklistička utrka 'CRO RACE 2021', koja je jedna od najznačajnijih biciklističkih utrka svjetskog kalendara, ali i jedan od najbitnijih sportskih događaja u Republici Hrvatskoj.

Utrka se održava u šest etapa, od kojih zadnja, u nedjelju, 3. listopada 2021. godine, počinje u Samoboru, Trg kralja Tomislava u 11:10, a završava u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske, zona HNK-a, oko 15:30, dok je o predviđeno okupljanje na startu utrke od 9 sati.

Vozačima se preporučuje da u vremenu prolaska predmetne utrke koriste obilazne prometnice, kao što su Branimirova ulica, Avenija Dubrava, Zagrebačka avenija, Ulica grada Vukovara i dr." piše policija.

Policija: Kompletan promet na rutama staze bit će usporen, doći će do kašnjenja

- Budući da trase utrke voze većinom po državnim cestama i glavnim prometnim rutama, napominjemo da će kompletan promet koji se odvija tim dionicama u smjeru kretanja biciklista od samog starta biti usporen, u skladu s kretanjem biciklista, odnosno oko 40 do 50 km/h. S obzirom na to da će staza biti osigurana, neće biti moguća pretjecanja ni propuštanja prometa, pa samim time postoji velika vjerojatnost da će doći do kašnjenja autobusnih linija koje prometuju tim dionicama.



- Pozivamo sve vozače motornih vozila koji se nađu na pravcu održavanja biciklističke utrke da postupaju po uputama i zapovijedima policije i drugih osoba u organizaciji, odnosno da uspore i zaustave vozila do prolaska biciklista - piše policija.

Ukidanje taksi i autobusnih stajališta, zatvorene ceste...

U nastavku pročitajte koje će rute biti zatvorene, gdje neće prolaziti autobusi te gdje neće biti taksi-stajališta.

U nedjelju, 3. listopada 2021. godine, od 11 do 16 sati natjecateljska trasa cestovne međunarodne biciklističke utrke na području Policijske uprave zagrebačke je:

START ZATVORENE VOŽNJE: Samobor, Trg kralja Tomislava - Ulica Milana Langa - Mirnovečka - Svetonedjeljska - Ulica Grada Wirgesa.



LETEĆI START: semafor kod trgovačkog centra Kaufland - Trg dr. Franje Tuđmana (Sveta Nedjelja) - Marijana Stilinovića - Svetonedjeljska - Kerestinečka ulica - Kerestinečka cesta - Ježdovečka ulica - Puškarićeva - Čvor Lučko - Jadranska avenija - Rotor Remetinec - Avenija Dubrovnik - Ulica Savezne Republike Njemačke - Avenija Većeslava Holjevca - Zagrebačka cesta - Ulica Kneza Ljudevita Posavskog (Velika Gorica) - Ulica Matice Hrvatske - Trg kralja Petra Krešimira IV. - Trg kralja Tomislava - 3068 Šetalište Franje Lučića - Rakarska - Avenija Ivana Pavla II. - D30 153. brigade - D30 Čvor Kosnica - Domovinski most - 1029 Radnička cesta - Slavonska avenija - Čvor Ivanja Reka - krak 3 - 10161 Industrijska cesta - 10161 - Ulica bedema ljubavi - Selska cesta - Kobiljačka cesta - Sesvetski Kraljevec - Dugoselska ulica - Zagrebačka ulica - Ulica Josipa Zorića - Dugo Selo - Bjelovarska cesta - Zagrebačka ulica (Vrbovec) - Ulica Eugena De Piennes - Kolodvorska - Ulica Brdo - Ulica Poginulih Branitelja - Ulica Matije Gupca - Zagrebačka ulica - Celine - Rakovec - D3 Zagrebačka - Sveti Ivan Zelina - Blaževdolska ulica - Donjozelinska - Soblinec - Soblinečka ulica - A4-D3 autocesta - Slavonska avenija (Zagreb) - 1032 Ulica Hrvatske bratske zajednice (Trnje) - Ulica grada Vukovara - Miramarska cesta - Miramarski podvožnjak - 10064 Antuna Mihanovića - 10072 Gundulićeva;



ULAZAK U ZAVRŠNE KRUGOVE (Hebrangova) - Ilica - 10073 Mesnička - Ulica Tita Brezovačkog - Trg svetog Marka - Ulica 29.X.1918. - Opatička ulica - Ilirski trg - Jurijevska ulica - 1018 Mlinarska cesta - 10080 Medvedgradska - Ivana Tkalčića - 10081 Kaptol - Ulica Tome Bakača - Vlaška - Trg Europe - Vlaška - 1050 Ulica Junija Palmotića - 1015 Ulica Ruđera Boškovića - Ulica Andrije Hebranga;



PROLAZAK KROZ CILJ (1. KRUG): - 1072 Ulica Ivana Gundulića - 10072 Ilica - 10073 Mesnička - Ulica Tita Brezovačkog - Trg svetog Marka - Ulica 29.X.1918. - Opatička ulica - Ilirski trg - Jurijevska ulica - 1018 Mlinarska cesta - 10080 Medvedgradska - Ivana Tkalčića - 10081 Kaptol - Ulica Tome Bakača - Vlaška - Trg Europe - Vlaška - 1050 Ulica Junija Palmotića – 1015 Ulica Ruđera Boškovića;



PROLAZAK KROZ CILJ UTRKE (2. KRUG) - 1072 Ulica Ivana Gundulića - 10072 Ilica - 10073 Mesnička - Ulica Tita Brezovačkog - Trg svetog Marka - Ulica 29.X.1918. - Opatička ulica - Ilirski trg - Jurijevska ulica - 1018 Mlinarska cesta - 10080 Medvedgradska - Ivana Tkalčića - 10081 Kaptol - Ulica Tome Bakača - Vlaška - Trg Europe - Vlaška - 1050 Ulica Junija Palmotića - 1015 Ulica Ruđera Boškovića



CILJ UTRKE: Hebrangova – Trg Republike Hrvatske (kod HNK-a).



Prije i za vrijeme prolaska biciklista, promet će na navedenim ulicama biti zatvoren ili otežan, dok će na području Centra i Gornjeg Grada promet biti zatvoren otprilike između 12.30 i 15.30 sati jer se voze dva kruga predmetne utrke te je cilj utrke u Zagrebu, Hebrangova - Trg Republike Hrvatske kod „HNK-a“.



Vozačima iz PU zagrebačke preporučuju da u vrijeme održavanja navedene utrke izbjegavaju odlazak prema ulicama u Centru i prostoru Gornjeg Grada kao i užeg centra Samobora te da izbjegavaju navedene prometnice kojima će se utrka kretati od Samobora preko Kerestinca, zatim prema Ježdovečkoj ulici i Državnoj cesti D1 između 11 i 12 sati, a kasnije od prometnog čvora „Ivanja Reka“ i Slavonske avenije prema centru Zagreba između 13.30 i 15 sati.

GRAD SAMOBOR:

Zbog održavanja biciklističke utrke u nedjelju, 3.10.2021. godine, od 9 do 11:30 zatvorit će se promet na Trgu kralja Tomislava u Samoboru, a na ostalim ulicama na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska utrke pod pratnjom policije.

GRAD ZAGREB:

Zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila u nedjelju, 3.10.2021. godine, od 6 do 16:30, i to:

Gundulićeva ulica uz zapadni rub od Mihanovićeve do Hebrangove ulice; Ulica Tituša Brezovačkog od Mesničke do Trga svetog Marka; Opatička ulica od Ulice "29.10.1918." do Demetrove ulice; Medvedgradska ulica (istočna parkirališta južnije od Vrančićeve ulice); Tkalčićeva ulica od TC "Kaptol" do Mikloušićeve ulice.

Zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila od subote, 2.10.2021. godine, od 18 sati do nedjelje, 3.10.2021. godine, do 20 sati, i to:

Mažuranićev trg (istočna strana) od Hebrangove do Marulićevog trga; Trg Republike Hrvatske (zapadna, sjeverna i istočna strana).

Ukidanje taksi-stajališta u nedjelju, 3.10.2021. godine, od 12 do 16:30 sati u

Mesničkoj ulici, Vlaškoj ulici zapadno od Palmotićeve ulice i na Trgu Republike Hrvatske (zapadna strana).

Ukidanje autobusnog stajališta u nedjelju, 3.10.2021. godine, od 12 do 16:30 u:

Palmotićevoj ulici južnije od Vlaške ulice i na Mažuranićevu trgu.

Zabrana i preusmjeravanje tramvajskog prometa u nedjelju, 3.10.2021. godine, od 12 do 16:30, i to Ilicom od Trga bana Josipa Jelačića do Frankopanske ulice.

- Građanima se unaprijed ispričavamo zbog eventualnih čekanja i/ili zastoja koji će se događati zbog provedbi mjera osiguranja navedene profesionalne biciklističke utrke - priopćili su iz PU zagrebačke.