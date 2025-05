Zagreb je spreman za promjenu. Pobijedit ću Tomaševića, a naša lista bit će ugodno iznenađenje

U izbornoj emisiji 24sata gostovao je Mislav Herman, kandidat za gradonačelnika Zagreba, HDZ-a i partnera. Donosimo glavne naglaske.

Brojna sučeljavanja prošla su bez Tomislava Tomaševića. Kako na to gledate?

Jako loša poruka. Tomašević kao da se zavukao u mišju rupu i čeka da prođu izbori. Nije mi jasno čega se boji. Kao da želi napadati iz zasjede protukandidate. Podsjetio bih ga da se ne tako davno i Zoran Milanović, koji isto jako dobro stajao u anketama, sučelio u prvom krugu izbora na javnoj televiziji. Neki dan smo pokušali bojkotom jednoga sučeljavanja na nacionalnoj televiziji poslati mu poruku, ali nažalost mislim da je nije čuo ni shvatio.

Kaže da ne želi sudjelovati u tom cirkusu, ali i argument mu je prljava kampanja koja se vodi?

Mislim da je prljava kampanja izgovor za nedolazak i da je riječ o strahu od argumenata s kojima bi protukandidati nastupili. Očito nema argumente kojima bi obranio svoje nečinjenje. Kampanja nije ništa prljavija nego bilo koja do sada. Što se tiče pravnih problema, ako govorimo o aferi Hipodrom, mi se u to nismo miješali. Nisam pozvan na famoznu konferenciju za novinare gospodina Nobila, a i da jesam, ne bih se pojavio. Posao kandidata za gradonačelnika Zagreba nije voditi istrage. Znamo tko to radi. Naše je da upozoravamo na sve što u gradu nije dobro, da pokažemo građanima na koji način mislimo njihov život učiniti ljepšim i boljim.

Što kažete na zasipavanje kaznenim prijavama Tomaševića od Nobila preko Bernardića i ranije Lovrića?

To je loše i potpuno pogrešno. Naš posao nije podnositi kaznene prijave. Ako se političke kampanje pretvore u podnošenje kaznenih prijava, mislim da smo u potpuno pogrešnom smjeru i da je to izigravanje demokracije. Trebali bismo imati sučeljavanje argumenata i programa, upozoravati na sve što nije bilo dobro, ali i kako bismo to napravili bolje od drugih.

Ankete pokazuju da se za ulazak u drugi krug borite vi i Selak Raspudić, s tim da je ona u prednosti. Mislite li da je to dostižno?

Ne vjerujemo u te predizborne ankete jer po njima HDZ nikad ne bi sastavio Vladu. Ankete nas nikad nisu mazile, ne maze nas ni sad. Uvjeren sam da ulazim u drugi krug i da ćemo biti ugodno iznenađenje izbora, odnosno da ćemo pobijediti Tomislava Tomaševića u drugom krugu.

Jeste li radili svoje kad već ne vjerujete ovima?

Nismo radili nikakva svoja istraživanja. Fokusiramo se na teren, a poruke koje dobivamo od birača su odlične. Smatram da se u Zagrebu stvorila kritična masa koja želi promjenu, a mislim da smo na dobrom putu da mi budemo ti koji ćemo tu promjenu iznijeti.

Što vas je motiviralo zapravo da se kandidirate za gradonačelnika Zagreba? Često za HDZ-ove kandidate u Zagrebu vole reći da su alibi kandidati.

Mislim da smo kampanjom pokazali da nisam alibi kandidat. Rođeni sam Zagrepčanin koji više nije mogao gledati u što se grad pretvorio u protekle četiri godine. Nikad prljaviji, prometno u potpunosti zagušen, s nikad lošijim komunalnim uslugama koje nikad nisu bile skuplje. Platforma Možemo! je prevarila birače jer ništa od obećanog nisu napravili. Podsjetit ću na glavno predizborno obećanje o zatvaranju Jakuševca, koji ne samo da nije zatvoren, nego nije ni saniran i predstavlja ekološku bombu. Zagreb nije naša politička utvrda, znao sam u što ulazim. Ušao sam odgovorno, čista srca, s namjerom da pobijedim.

Po čemu se razlikujete od ostalih protukandidata? Politički rivali kažu da se vašim izborim Zagreb vratio na staro jer HDZ je godinama bio partner Milanu Bandiću.

S Bandićem smo bili u programskoj suradnji, ali smo itekako znali čuvati interes građana i grada, a progovarali smo i što pokojni gradonačelnik ne radi dobro. Sjetite se da zbog naših ruku nije prošao projekt zagrebačkog Manhattana. Osnovna razlika između Tomaševića, Selak Raspudić i mene je što politika nije moj kruh. Liječnik sam u Klinici za ženske bolesti i porode, docent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Tomaševiću je prvo pravo i konkretno radno mjesto ono gradonačelnika Zagreba, koji je na to mjesto došao doslovno s ceste. S druge strane, Selak Raspudić pretvorila se u serijskog kandidata. Ona gradi svoj OPG, obiteljsko-političko gospodarstvo, i zapravo zna što radi. Budući da sam predsjednik zagrebačkog HDZ-a, moja dužnost je da idem za gradonačelnika Zagreba, jednako kao što je dužnost predsjednika stranke Plenkovića da bude predsjednik Vlade. Moja dodatna prednost, zbog posla kojim se bavim, jest i brzo odlučivanje.

Što najviše zamjerate Tomaševiću u mandatu?

Uz spomenute prometne probleme i otpad, sve što su najavljivali nisu uspjeli ostvariti, a sad najavljuju ponovno, i to navode kao neke nove ideje. Brojni od tih njegovih najavljenih kapitalnih projekata nisu ništa drugo nego naši amandmani. Zbog toga smatram da je vrijeme da otiđe. Ponovit ću još jednu stvar. Sve ono što su radili sami, bez pomoći Vlade koju toliko kritiziraju, bio je neuspjeh. Natječaj za vodovodnu infrastrukturu, gdje su europska sredstva otišla u vjetar jer se nisu znali adekvatno prijaviti, 160 godina Zagrebačke plinske renesanse otišlo u vjetar. Zagreb je jedini grad u EU koji će iz vlastitih sredstava financirati Centar za gospodarenje otpadom jer se nisu se znali prijaviti.

Mislite li da će Centar za gospodarenje otpadom biti gotov do 2028.?

Nema nikakve šanse. Da bi uopće mogli promišljati o Centru za gospodarenje otpadom, moramo imati osnovni dokument bez kojega ne možete dobiti ni jednu dozvolu, a to je plan gospodarenja otpadom. Trebali smo ga donijeti u prosincu 2023. najkasnije. Sad smo na polovici 2025.

Kako zamišljate Zagreb za četiri godine pod vašim vodstvom? Koje odluke biste ukinuli?

Želim da grad bude funkcionalan, uredan, čist. Da su građani zadovoljni. Grad je opravdano dijelom prometno zatvoren, zato što je obnova u tijeku, a ti zatvaraš dodatno ulice. Odmah nakon izbora, prvi tjedan, otvorit ćemo sve ono u centru grada što je preko noći zatvoreno. Ukidamo blokovsko parkiranje iste sekunde, mičemo stupiće i žardinjere jer smo vidjeli koliko su opasni, zato što vozila hitnih intervencija ne mogu proći.

Kako biste riješili pitanje odlaganja otpada? Što s plavim vrećicama?

Otpad je kronični zagrebački bolesnik koji mi planiramo rješavati u tri faze. Prva je povećati broj odvoza odvojenih frakcija otpada. Miješani komunalni otpad mora ići dva puta tjedno, ostale frakcije jednom tjedno u svim kvartovima. Ukidamo plave vrećice i cijenu ćemo formirati na osnovu ostatnog komunalnog otpada. U drugoj fazi moramo donijeti plan gospodarenja otpada u dijalogu sa Zagrebačkom županijom, s kojom Tomašević odbija razgovarati. I ključno je gdje s tim otpadom. Nitko ga ne želi u svom dvorištu. Nije dobro nametati rješenje stanovnicima Resnika jer oni su jako protiv toga. Po tom pitanju, u suradnji sa županijom, bude li potrebe, planiramo raspisati referendum. U trećoj fazi, kad budemo imali Centar za gospodarenje otpadom, gdje god on bio, zatvorit ćemo Jakuševac. Sve što se termički treba obrađivati, mi ćemo spaljivati u zagrebačkim toplanama. One se za to mogu osposobiti, a građani bi imali besplatni dio na svom računu električne i toplinske energije.

Koje godine to Zagrepčani mogu očekivati?

Za to treba vremena. Mandat sigurno. Nema šanse da u prvoj godini mandata to napravimo. To je neodgovorno obećavati.

Koliko mandata očekujete u Skupštini i tko će vam biti partneri?

Sa sigurnošću mogu reći da ovaj put Možemo! i SDP neće imati većinu u Gradskoj skupštini. A naši partneri su svi osim Možemo! i SDP-a.

Vaša poruka građanima pred izbore?

Prvenstveno ih želim pozvati da izađu na ove izbore. Podsjećam ih da moraju glasati na četiri liste. Dakle, imamo liste i za vijeća mjesnih odbora, vijeća gradskih četvrti, Gradsku skupštinu i za kandidata za gradonačelnika. Ako dobro razmisle, shvatit će da mi jedini imamo tim koji može napraviti posao. Drugi su na brzinu sklepali liste. Poruka građanima je da biraju razumom, i to one koji mogu ostvariti najavljeno u programima. 