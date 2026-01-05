Obavijesti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb je za beskućnike osigurao dodatne smještaje u hladnim zimskim danima
Zagreb: Dočekati dan na klupi | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Grad financira pripremu i podjelu toplih obroka u Župi Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu

Zbog niskih temperatura i zimskih uvjeta, Grad Zagreb je dodatno pojačao kapacitete za smještaj i pomoć osobama bez doma. U Ilici 29 osigurano je prenoćište s 20 kreveta, a u Velikoj Kosnici 44 kreveta. Osim noćenja, korisnicima se nude topli obroci, napici, a korisnici Ilice 29 dobivaju i kupon za javno kupalište Diana u blizini. Socijalni radnici pritom pomažu u ostvarivanju prava i pronalasku dugoročnog smještaja, s posebnim naglaskom na starije osobe.

Pored toga, Grad Zagreb pruža smještaj za oko 115 beskućnika u prihvatilištima Gradske Crvenog križa u Velikoj Kosnici i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u Sesvetskom Kraljevcu. U tim ustanovama osigurani su obroci, zdravstvena briga, socijalna uključenost i različite aktivnosti prema potrebama korisnika.

U 2025. godini Grad je podržao i udrugu IdeMo DaLje u pokretanju programa stambene zajednice za beskućnike. Osobe koje su ranije boravile u prihvatilištima dobile su priliku za useljenje u trosobne stanove, uz svakodnevnu stručnu pomoć u osamostaljivanju i zapošljavanju.

Za one u najtežoj socijalnoj situaciji Grad osigurava obroke u pučkim kuhinjama na adresama Branimirova 35, Alfirevićeva 6 i Cerska 3. Pravo na prehranu imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, nezaposleni branitelji, blokirani samci i obitelji te osobe upućene od socijalnih službi.

Dodatno, Grad financira pripremu i podjelu toplih obroka u Župi Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, kao i boravke beskućnika u organizaciji Udruga Dom Nade, Pet plus i Hrvatske mreže za beskućnike. Od 2023. godine beskućnicima se omogućavaju i sistematski zdravstveni pregledi.

Ukupno je za sve ove usluge u Proračunu Grada Zagreba osigurano 2.775.000 eura. Trenutno u prihvatilištima ima 43 slobodna mjesta, uz mogućnost dodatnih 26 kreveta u ekstremnim zimskim uvjetima u Velikoj Kosnici.

Grad Zagreb poziva sve osobe u potrebi da se upute u prihvatilišta ili prenoćišta i pronađu zaklon od hladnoće.

