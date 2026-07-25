Zagreb mijenja lice: Sesvete prvi kvart koji u potpunosti ima samo polupodzemne spremnike

Sesvete su prva gradska četvrt u Zagrebu u kojoj je u potpunosti dovršeno postavljanje polupodzemnih spremnika, izvijestio je Grad Zagreb u subotu, istaknuvši da je na 32 lokacije postavljeno 96 polupodzemnih spremnika, čime se doprinosi učinkovitijem sustavu gospodarenja otpadom.

- Ovim projektom Sesvete postaju ljepša i urednija gradska četvrt, a naša ulaganja u čišći i održiviji Zagreb nastavljaju se dinamično i diljem cijelog grada - izjavio je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević.

Novi spremnici zamjenjuju klasične kontejnere te donose brojne prednosti kao što su veći kapacitet, uredniji izgled javnog prostora, manje neugodnih mirisa te tiše i učinkovitije pražnjenje. U cijelom Zagrebu do sada su postavljena 552 polupodzemna spremnika na 184 lokacije, dok su radovi u tijeku na još 17 lokacija.

Ukupan trošak za ugradnju polupodzemnih spremnika do sada iznosi 3.876.344 eura. Polupodzemni spremnici namijenjeni su isključivo odlaganju papira, plastike i stakla, dok se ostale vrste otpada i dalje odlažu u spremnike unutar zgrada, bokseve ili reciklažna dvorišta.

Po završetku ugradnje i prijelaznog razdoblja, postojeći zeleni otoci i klasični kontejneri na tim lokacijama se uklanjaju. Također, iz Grada podsjećaju kako je ugrađeno i 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija, čime je središte grada u značajnoj mjeri oslobođeno od kontejnera i kanti za otpad.

Građani mogu pratiti napredak projekta i pronaći detaljne informacije o lokacijama spremnika te njihovoj pripadnosti višestambenim zgradama na službenoj gradskoj web stranici: spremnici.zagreb.hr.