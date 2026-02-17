Obavijesti

PRIJAVLJEN ZA NASILJE

Zagreb: MMA borac pozvao policiju zbog obitelji, na kraju je on završio u Remetincu...

Zagreb: MMA borac pozvao policiju zbog obitelji, na kraju je on završio u Remetincu...
Kako navodi Jutarnji list, upravo je on pozvao policiju zbog svađe na obiteljskom ručku. Kako je naveo, članovi obitelji su ga napali i vrijeđali pa "proglasili kriminalcem"

Jedan od hrvatskih MMA boraca, završio je u ponedjeljak u istražnom zatvoru Remetinec nakon što je prijavljen za obiteljsko nasilje.

Kako navodi Jutarnji list, upravo je on pozvao policiju zbog svađe na obiteljskom ručku. Kako je naveo, članovi obitelji su ga napali i vrijeđali pa "proglasili kriminalcem".

Sve je navodno počelo svađom s maloljetnom članicom obitelji, nakon čega se muškarac razjario. Udario je šakom o stol i razbio tanjur. Kako navodi Jutarnji, u svađi je uhvatio drugu članicu obitelji za vrat, digao u zrak pa je gurnuo na zid.

Policajci su ih saslušali pa priveli samo muškarca.

