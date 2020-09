'Zagreb može pogoditi potres do 6,5 po Richteru, a to bi bilo katastrofalno za centar grada'

Bio bi to puno, puno gori scenarij od onog što smo imali u ožujku. Sasvim je sigurno da bi bilo puno više žrtava, puno više razrušenih kuća, pogotovo u centru grada, rekla je Ines Ivančić

<p>Pola godine nakon velikog potresa u Zagrebu Hrvatska se i dalje trese, a iako je bilo potresa i u Dalmaciji, najviše se trese na širem zagrebačkom području. Svi ovi manji potresi nakon velikog u ožujku već su ranije predviđeni:</p><p>- Mi smo već istog dana kada se potes dogodio predvidjeli da će se Zagreb "tresti" još 6 mjeseci do godine dana. Ne možemo točno predvidjeti koliko će točno trajati ti after šokovi, odnosno naknadni potresi. Oni su uobičajeni nakon ovako jakog potresa magnitude 5,5 po Richteru. Međutim ono na što seizmologija nema odgovora jeste hoće li se među njima dogoditi neki jači. Ne možemo predvidjeti u kojem će se vremenskom razmaku ti naknadni potresi događati, možemo samo reći da će ih biti jako puno - rekla je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/657724/sest-mjeseci-od-potres-zagreb-i-dalje-podrhtava" target="_blank">HRT</a> voditeljica Seizmološke službe<strong> Ines Ivančić</strong>.</p><p>Najjači potres koji bi mogao pogoditi Zagreb mogao bi biti snage 6,5 po Richteru, njihova je procjena.</p><p>- Potres koji je pogodio Zagreb 1880. bio je magnitude 6,3. U to doba nije bilo seizmografa koji bi točno izmjerio magnitudu potresa. Potres iz ožujka je ustvari najjači potres u Zagrebu koji su zabilježili seizmološki instrumenti. Osim povijesnih činjenica prognoze se temelje i na geografskim specifičnostima ovog područja, odnosno na rasjedima koje ste spomenuli.</p><p>Takav, jači potres, bio bi puno veći problem, kaže Ivančić:</p><p>- Bio bi to puno, puno gori scenarij od onog što smo imali u ožujku. Sasvim je sigurno da bi bilo puno više žrtava, puno više razrušenih kuća, pogotovo u centru grada gdje su zgrade stare i nisu protupotresno građene. Za sve zgrade koje nisu protupotresno građene taj bi potres bio gotovo katastrofalan.</p><p>Seizmolozi već šest mjeseci skupljaju podatke, no voljeli bi da ih imaju i više, a ova seizmološka aktivnost je uobičajena. Normalno je da se nekada samo aktivnost pojača, zaključila je za<a href="https://vijesti.hrt.hr/657724/sest-mjeseci-od-potres-zagreb-i-dalje-podrhtava" target="_blank"> HRT</a>.<br/> </p>