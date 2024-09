Zagreb: Na Dan bez automobila besplatan javni prijevoz za sve

U povodu Europskog tjedna mobilnosti i obilježavanja Dana bez automobila, u nedjelju, 22. rujna Grad Zagreb osigurat će besplatan prijevoz tramvajima i autobusima na području cijelog Zagreba kako bi potaknuli građane da što više koriste javni prijevoz.

Na Dan bez automobila središte grada, područje Gornjeg i Donjeg grada, bit će zatvoreno za motorni promet od 8 do 20 sati, priopćeno je iz Grada Zagreba.

Na Gornjem gradu bit će zabrana pristupa Mesničkom sjeverno od Streljačke ulice uključujući i pristup s Ilirskog trga, kao i unutar područja omeđenog ulicama: Ulica Tome Mikloušića, Zvonarnička, Ribnjak, Palmotićeva do Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Ruđera Boškovića preko Hebrangove do Gundulićeve, Gundulićevom do Ilice, Ilicom do Mesničke i Mesnička do Streljačke; Martićeva ulica zapadno od Smičiklasove.

Promet će biti zatvoren i u Trakošćanskoj ulici od 9 sati do 19 sati, od Ulice Zvonimira Rihtmana do Ulice Silvije Strahimir Kranjčević. U subotu, 21. rujna zatvoren je promet u dijelu Martićeve ulice zbog odvijanja edukativno-promocijskog programa Udruge Sindikat biciklista.

Europski tjedan mobilnosti završava tradicionalnom ŽBICOM, biciklističkom vožnjom zagrebačkim ulicama, koja počinje na Zrinjevcu i prvi put se vozi do Jaruna.