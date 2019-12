'Zagreb nek bude Bandićgrad, Hrvatska može biti Bandistan'

Početak radnog tjedna zastupnici su počeli slobodnim govorima. Mirando Mrsić (Demokrati) upozorio je na problem neisplate plaće radnicima Đure Đakovića, dok se premijer hvali da je Hrvatska na putu gospodarskog oporavka i da plaće rastu. Naveo je da unatoč brojnim zakonskim odredbama, koje bi radnike trebale zaštiti u slučaju neisplate plaće, radnici i dalje ne mogu ostvariti svoje Ustavom zajamčeno pravo na plaću. Poručuje da Hrvatska ne smije biti tolerantna prema neisplati plaća radnicima.

- Ako država preko svojih nadležnih ministara imenom ne uprave nije sposobna osigurati poštivanje temeljnih prava radnika u državnim tvrtkama, onda od takve države ne možemo ni očekivati da je sposobna očuvati i zaštiti prava radnika kod ostalih poslodavaca. Očito premijeru ne smeta kršenje temeljnih radnih i socijalnih prava u državnim tvrtkama ni društvena nepravda koje su posljedice nečinjenja ove Vlade. Đuro Đaković nije samo primjer nebrige poslodavaca za svoje radnike, već je ta tvrtke primjer kako se upropaštava RH i hrvatski radnici - rekao je Mrsić.

Anka Mrak-Taritaš (Glas) upozorila je da se na zagrebačkom adventu krše gradske odluke i propisi, jer se kućice daju u podnajam, a zarada slijeva u privatne džepove. Napomenula je da Split ima 19 kućica, a Zagreb 230 kućica, ali će se u Splitu puno više novca sliti u proračun .

- Riječ je o bezobraštini kad prijatelji gradonačelnika kradu vam iz očiju. S jedne strane riječ je o jednoj dobroj manifestaciji, ali ona ne može završiti dobro. Grad Zagreb na 230 kućica uprihodit će 700.000 kuna, a jednom grubom procjenom, oni koji su dobili mogućnost da upravljaju tim kućicama, uprihodit će 12 milijuna kuna. Da li ima bilo koji posao na ovom svijetu na kojem se može toliko zaraditi? Nema. Toj bezobraštini nema kraja iz razloga što neki od njih će još dobiti i subvenciju što su imali prilike upravljati kućicama i dat ih u podnajam - rekla je Mrak Taritaš.

No ni to nije kraj, navodi i nastavlja kako se na Adventu mora prodavati u određenim čašama i tanjurima, koje isto prodaju prijatelji gradonačelnika. Napomenula je kako je Milan Bandić koalicijski partner premijeru, ali da zagrebački gradonačelnik sigurno nije "liga prvaka'" s čijim se društvom voli hvaliti Andrej Plenković.

Za predsjednicu je rekla da "nema problem reći da će peći kolače za Bandića u zatvoru, u kojima će vjerojatno biti neka turpija".

- Evidentna je činjenica da on tamo mora završiti, pa će mu ona pomoći. Imamo dvije opcije: pognuti pogled, reći tako vam je to u Gradu Zagrebu, tamo ne vrijede zakoni ni pravila koje sami propišu, nego koje potpiše gradonačelnik Bandić, pa hajdemo onda svi koji ga podržavate to priznati. Ne vidim razloga da se po hitnoj proceduri u Saboru ne donese zakon s odredbom da se Grad Zagreb zove Bandićgrad i nek gospodin gradonačelnik tu radi sve što hoće i kako hoće. Ovo nije samo slika Grada Zagreba, nego i Hrvatske. U drugom koraku Hrvatska se može zvati Bandistan, pa da se ne zamaramo više - zaključila je Mrak Taritaš.

Nezavisni Marko Vučetić osvrnuo se na odavanje počasti Slobodanu Praljku u Saboru, koji je pravomoćno osuđen za ratne zločine., ali i štrajk učitelja. Upozorio je da je Hrvatska zatvoreno društvo odnosno društvo u kojem vrijedi jedan zakon i to društvene patologije.

- Društvena patologija je bila na djelu prošli tjedan u Hrvatskom saboru kada se odavala šutnja generalu koji je osuđen za ratne zločine. Kada u jednom zakonodavnom tijelu se odaje počast nekome tko je osuđen za ratne zločine onda se to zakonodavno tijelo izrijekom identificira i očituje kao tijelo koje ne provodi zakone, koje ne sluša glas institucija nego tijelo koje služi nekoj nadinstitucionalnoj volji. Tad nadinstitucionalna volja je ujedno i koruptivna volja. Tu koruptivnu volju je formirala društvena patologija - kazao je.

Napominje kako je jasno da su svi oni koji su tada ustali predstavljaju horde koje su usmjerene prema i protiv pravne države RH. - Tim hordama se pridružila i predsjednica RH kada je na svoj način komemorirala jednog čovjeka koji je osuđen za ratni zločin.

Ja ne govorim o osobnim dimenzijama, govorim o institucijskim dimenzijama. Institucijska dimenzija je takva da moramo poštovani odluke institucija. Vrijednost Domovinskog rata se ne brani tako da izdvajamo nekoga i da ga našom voljom aboliramo i da ga našom voljom pretvaramo u heroje. Heroji Domovinskog rata su svi oni koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, nisu napravili zločin - poručio je Vučetić.

Napomenuo je da je društvena patologija došla do izražaja i u pregovorima sa sindikatima.

- Sindikalna aktivnost je bila pokušaj opiranja toj društvenoj patologiji. Razvila se sućut prema jednoj struci koja je potlačena, koja je ponižena i koja je obespravljena. Svi građani RH koji se žele odupirati društvenoj patologiji stali su uz taj društveni pokret. Taj društveni pokret umjesto da je doveo toga da dođe do dekonstrukcije društvene patologije, došlo je do nove, novog organiziranja, nove institucije, nove nadinstitucije društvene patologije a to je dogovora hrvatskog premijera sa predstavnicima sindikata i do izdaje društvenog pokreta - ustvrdio je Vučetić.