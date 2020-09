Zagreb nije, niti će bankrotirati

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je da Zagreb nije bankrotirao niti će bankrotirati te je najavio da će Grad imati novaca za fond za obnovu nakon potresa što je prioritet grada

<p>"Grad Zagreb će zadnji bankrotirati u ovoj zemlji, a to znači nikad. Grad Zagreb će imati novaca za prioritetne projekte i ima novaca i imat će novaca za sve ono što trebamo da pobijedimo Covid", poručio je <strong>Milan Bandić.</strong></p><p>Na konferenciji za novinare "Akti gradonačelnika", u povodu sutrašnje sjednice Gradske skupštine, oštro je opovrgnuo izjave HDZ-ovog gradskog zastupnika <strong>Davora Filipovića </strong>koji je jučer upozorio da Zagreb ima ozbiljne probleme s likvidnošću i da će bankrotirati ako ne dođe do radikalnoga zaokreta u upravljanju gradskim financijama i imovinom. </p><p>"Ako je Zagreb pred bankrotom, onda je Hrvatska već bankrotirala, onda Hrvatske nema. To je neozbiljno, neodgovorno i to nije na tragu onoga što ja razgovaram dnevno s njegovim predsjednikom stranke i predsjednikom Vlade. Molio bih da se uozbiljimo, stavimo glave skupa i radimo u interesu građana ovoga grada i ove zemlje, a posebno građana koji su pogođeni potresom", poručio je Bandić. </p><p>Apelirao je na premijera <strong>Andreja Plenkovića</strong> "da ukroti svoga 'skojevca', da ga malo podštuca" jer to može imati "dalekosežne posljedice" za poremećaj na financijskom tržištu kapitala i povjerenju u Grad Zagreb i državu.</p><p><strong>'Da je Zagreb u bankrotu Hrvatska ne bi mogla funkcionirati'</strong></p><p>Bandić je uputio i posebnu poruku bankama i kreditnim agencijama te se ispričao "u ime neodgovornih ljudi" koji šire dezinformacije, poput Filipovića. Rekao je da će banke i kreditne agencije morati i nazvati, a da te izjave Filipovića "idu čak do kaznene prijave", ali nije siguran hoće li potegnuti za tim. </p><p>"Ne da je to neodgovorno, nego opasno. Zamislite tvrdnju da je Grad u bankrotu ili pred bankrotom, a šest i pol puta manje je zadužen od Hrvatske", kaže Bandić.</p><p>Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo <strong>Mirka Jozić</strong> rekla je da je neogovorno istupiti i reći da je Grad Zagreb u bankrotu jer su odmah isti dan dobili upite partnera s financijskog tržišta koji su pitali - "što se to dešava?". </p><p>"Da je Grad Zagreb u bankrotu mi ne bismo sada bili ovdje gdje jesmo niti bi Republika Hrvatska uopće mogla funkcionirati - 1,3 milijarde kuna kumuliranog deficita u proteklom perirodu, od čega je petsto i nešto milijuna kuna iz prošle godine ne može biti razlog za bankrot Grada Zagreba", rekla je Jozić.</p><p>Istaknula je da je Republika Hrvatska, samo do danas, u ovoj godini u minusu preko 25 milijardi kuna te upitala što bi se onda dešavalo s tim?</p><h2>U hostelu "Arena" 241 krevet za iseljene iz Cvjetnog naselja</h2><p>Na pitanje o iseljevanju građana čiji su domovi stradali u potresu iz Studentskog doma Cvjetno naselje u hostel "Arena", zamjenica gradonačelnika<strong> Olivera Majić</strong> rekla je da će svi oni neovisno o oznakama njihovih građevina stradalih u potresu, biti preseljeni u hostel "Arenu" gdje je za njih osiguran 241 krevet.</p><p>"Mislimo da će naši sugrađani biti apsolutno zadovoljni. Na žalost, opet je privremeni smještaj i ništa im ne može zamijeniti dom, ali mi se po uputi gradonačelnika trudimo da im omogućimo kvalitetniji smještaj i sigurno će biti kvalitetniji nego što je Cvjetno naselje", poručila je Majić.</p><p>Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje <strong>Ivica Lovrić</strong> rekao je da ni jedan razredni odjel u Zagrebu nema službeno određenu samoizolaciju do ovog trenutka i nadaju se da će tako i ostati, odgovarajući na pitanje imaju li informaciju da je jedan razred Osnovne škole Malešnica u samoizolaciji.</p><p>"Što se tiče zagrebačkih osnovnih i srednjih škola 100.000 učenika i 5000 razrednih odjela, sve je krenulo redovito u ponedjeljak i do danas nema nekih posebnih poteškoća", rekao je Lovrić. Istaknuo je da skoro 95 posto zagrebačkih škola i razrednih odjela ima model nastave A, nešto više od pet posto ima model nastave B, a nitko ne primjenjuje model nastave C, na daljinu.</p>