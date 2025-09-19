Obavijesti

POGINUO MOTORIST

Zbog prometne nesreće kod Pelješkog mosta nastala kolona: 'Čekamo već 4 sata'

Piše Marta Divjak,
Zbog prometne nesreće kod Pelješkog mosta nastala kolona: 'Čekamo već 4 sata'
Foto: Čitatelj 24sata

Kako nam je ispričao čitatelj, navodno se već 4 sata čeka mrtvozornik, a kolona je u oba smjera

Ogromna kolona nastala je zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo 49-godišnji motociklist kod Komarne, u blizini Pelješkog mosta. Kontaktirao nas je bijesan čitatelj koji u koloni stoji već četiri sata, a kako kaže, kolona je toliko duga da ide i preko samog mosta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Koliko sam saznao i dalje se čeka mrtvozornik iz Dubrovnika. Izašao sam iz auta i hodao kilometar da bi došao do odmorišta kupiti tekućine pa sam vidio koliko je duga kolona. I to u oba smjera. Prometna je bila oko 14 sati, sad je 18. Četiri sata da dođe mrtvozornik? Tko je tu lud? - ispričao nam je čitatelj.

NOVA SMRT NA CESTAMA Čeh (49) poginuo u prometnoj nesreći na jugu Hrvatske: Na motoru se sudario s kamionom
Čeh (49) poginuo u prometnoj nesreći na jugu Hrvatske: Na motoru se sudario s kamionom

Podsjetimo, motociklist je smrtno stradao u sudaru s kamionom u petak oko 13.45 sati.

- Oko 13.45 sati na državnoj cesti D-8, između Pelješkog mosta i predjela Rabe, u blizini čvora Komarna, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali motocikl čeških nacionalnih oznaka i kamion splitskih registarskih oznaka, u kojoj je smrtno stradao 49-godišnji motociklist, državljanin Češke - rekli su za Južni.hr iz policije.

Dok bude trajao očevid promet na ovoj dionici ceste bit će u cijelosti zatvoren.

