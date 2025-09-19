Oko 13,45 u blizini čvora Komarna došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali motocikl čeških nacionalnih oznaka i kamion splitskih registarskih oznaka, pišu iz policije...
NOVA SMRT NA CESTAMA
Čeh (49) poginuo u prometnoj nesreći na jugu Hrvatske: Na motoru se sudario s kamionom
Muškarac na motociklu čeških registarskih oznaka poginuo je danas malo prije 14 sati kod Komarne, nakon što se sudario s kamionom splitskih tablica, piše Slobodna Dalmacija.
- Oko 13,45 sati na državnoj cesti D-8, između Pelješkog mosta i predjela Rabe, u blizini čvora Komarna, došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali motocikl čeških nacionalnih oznaka i kamion splitskih registarskih oznaka, u kojoj je smrtno stradao 49-godišnji motociklist, državljanin Češke - poručuju iz policije.
Zog nesreće je promet na ovoj dionici zatvoren, slijedi očevid...
