Poplave diljem Hrvatske: Kiša potopila i gradove u Dalmaciji

Zbog velike količine kiše koja je u ponedjeljak pala na zagrebačkom području, vatrogasci su od jučer poslijepodne imali čak 230 intervencija u gradu. Angažirali su i pomoć svih dobrovoljnih društava, a posla je bilo na području cijelog grada. Kako su nam rekli u utorak ujutro, u najvećoj mjeri radilo se o ispumpavanju vode iz poplavljenih podruma, a bilo je i srušenih stabala.

- Županijski centar 112 Zagreb zaprimio je više stotina poziva građana. U većini događaja radilo se o ugrožavanju prometa (velika količina vode na kolniku), začepljivanju odvodnih kanala, poplavljivanju podrumskih stanova, podrumskih prostorija obiteljskih kuća i poslovnih prostorija te dvorišta. Vatrogasci su imali oko 150 intervencija na području grada Zagreba i oko 40-tak intervencija na području Zagrebačke županije. U Zagrebu su za promet bili zatvoreni podvožnjaci u Čulinečkoj i Škorpikovoj ulici. U Zagrebu je također kod retencije „Štefanovec“ zbog izlijevanja vode za promet zatvorena cesta, dok se na Branovečkoj cesti odronila zemlja te se promet odvija otežano uz naknadno postavljenu signalizaciju - javljaju iz Ministarstva unutarnjih poslova Ravnateljstva civilne zaštite.

Jaka kiša tako je poplavila i brojne prometnice, a opet je bio paraliziran promet u zapadnom dijelu grada zbog poplavljene Škorpikove. Poplavljeno je bilo i skladište Malog zmaja, udruge koja se bavi poboljšanjem kvalitete života siromašne i nezbrinute djece.

- Djeca su bila na igraonici kada se voda počela izlijevati. U roku nekoliko minuta je sve bilo pod vodom. Morali smo djecu evakuirati preko stolova i dodavati volonterima. To su mala djeca od jednu godinu nadalje. I nismo ni stigli reagirati, a već je 200 metara kvadratnih našeg skladišta bilo pod vodom. Ovo nije dovoljno duboka voda koju bi vatrogasci mogli ispumpati. Sada su se volonteri počeli skupljati kako bi rasčistili sve, odnijeli doma i posušili - rekla je jučer predsjednica udruge.

Veliki požar koji je buknuo u 18.30 sati na Zapadnom kolodvoru u Zagrebu, ugašen je već iza 19 sati, no vatrogasci su na požarištu dežurali do 2 sata ujutro kako se ne bi opet rasplamsao.

Obilna kiša sručila se i na Zadar u večernjim satima.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

Obilne oborine u sjevernoj Dalmaciji

Velika količina oborina pala je i u ostalim gradovima u Dalmaciji. Jako grmljavinsko nevrijeme s područja Italije popodne se premjestilo nad more srednjeg Jadrana, a potom je stiglo i do obale. Do 21 sati najviše kiše je palo u Starigradu Paklenici, čak 54 litre po kvadratnom metru. Kako kiša i dalje pada, moguće je da samo danas padne količina oborine koja odgovara prosjeku za rujan. Otok Molat je primio 43 mm kiše, Zadar 37, a na Dugom Otoku je palo od 24 do 28 mm. Obilnija kiša je pala i na krajnjem jugu Dalmacije, piše Dalmacija Danas.

U Splitu je u ponedjeljak navečer, za samo 2 sata palo 40 litara kiše po kvadratnom metru. To znači da je u kratko vrijeme palo više od polovine mjesečnog oborinskog prosjeka.



Prognoza za utorak

U Hrvatskoj će u utorak prijepodne biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a sredinom dana kiša će prestati te će se razvedriti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ).

Kiša će biti češća u istočnim i gorskim krajevima, a lokalnih pljuskova i grmljavine još može biti u Dalmaciji, osobito na jugu.

Sredinom dana oborine će prestati i djelomično bi se trebalo razvedriti. Najviše sunčanog vremena bit će na Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će od 17 do 21, na Jadranu između 22 i 25 Celzijeva stupnja.

