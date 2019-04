Zagreb pogodila tuča, na moru bilo bujica, a ponegdje i snijega

Vrijeme u cijeloj Hrvatskoj ovoga petka sve je samo ne proljetno. Nakon kiše koja je padala cijelo prijepodne i rano poslijepodne, Zagrepčane i stanovnike bliže okolice je oko 14.30 sati pogodila i tuča.

Ciklona i frontalni sustav jutros su prešli preko Dalmacije. Mjestimice je bilo jakih pljuskova, ponegdje i grmljavine, a dijelovima srednje Dalmacije palo je u samo 2 sata preko 50 litara kiše po kvadratnom metru pa je bilo i bujica, piše Dalmacija danas.

Iza 7 sati počeo je pad temperature u višim planinama pa je nakon duže vremena na Dinari i Kamešnici pao snijeg. Na automatskoj mjernoj postaji Velika Duvjakuša na Dinari temperatura zraka je pala na -1°C, a snijeg pada zadnjih nekoliko sati.

Kiše će danas biti posvuda, često i u obliku pljuskova s grmljavinom, obilnijih na Jadranu i područjima uz njega, a najmanje na istoku. U gorju će kratkotrajno padati i snijeg. Jako i olujno jugo zamijenit će prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, objavio je meteorolog Zoran Vakula na HRT-u.

- Već u subotu stabilnije, mirnije, sunčanije i toplije, uz mogućnost za mjestimice malo kiše uglavnom u Podunavlju i Dalmaciji, a od nedjelje ponovno diljem Hrvatske promjenljivije, uz povremenu mjestimičnu kišu većinom u malim količinama - navodi Vakula.

Kako navodi dr. sc. Nataša Strelec Mahović, meteorologinja DHMZ-a, u istočnoj će Hrvatskoj u petak u početku biti djelomice sunčano, zatim oblačnije, osobito od sredine dana, uz mjestimičnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. I dalje će puhati povremeno umjeren jugoistočni vjetar i biti razmjerno toplo, uz jutarnju temperaturu oko 10 °C i dnevnu od 16 do 19 °C.

U središnjoj Hrvatskoj tijekom noći će se jače naoblačiti, kiše, često u obliku pljuskova, bit će većinom ujutro i prijepodne, a poslijepodne će se vrijeme postupno smiriti. Jutarnja temperatura još će biti razmjerno visoka, između 8 i 12 °C, a s prolaskom fronte prema kraju dana će osvježiti.

Na sjevernom Jadranu obilnije će kiše biti tijekom noći, a u gorju će s padom temperature uz kišu biti i snijega. Ponegdje valja računati i na mogućnost izraženijeg grmljavinskog nevremena. Jugo će oslabjeti i okrenuti na jugozapadni vjetar. Posvuda će osvježiti, osobito u gorju.

U Dalmaciji u noći i ujutro još će biti jakog i olujnog juga, uz valovito i jače valovito more. Kiše, često u obliku pljuskova s grmljavinom bit će više prijepodne, a upozoravamo i na mogućnost za lokalno izraženije nevrijeme s obilnom kišom. S prolaskom fronte nakratko će zapuhati jak sjeverozapadnjak, a zatim će prema kraju dana vjetar oslabjeti. Temperatura ujutro od 8 do 13 °C, danju od 13 do 16 °C.

Obilne kiše, ponegdje i jačeg grmljavinskog nevremena bit će i na južnom Jadranu. Veći dio dana još će puhati jako, u početku i olujno jugo pa će more na otvorenom i dalje biti jače valovito.

U subotu na kopnu prolazno smirivanje vremena, te većinom suho, djelomice sunčano i malo toplije, a od nedjelje vrijeme pravo proljetno - promjenljivije uz povremenu kišu.

I na Jadranu u subotu sunčanije, uglavnom suho i toplije, a od nedjelje uz promjenljivu naoblaku gotovo svakodnevno mjestimice može biti kiše, prognozirala je za HRT dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a.

