Obavijesti

News

KAZNENA PRIJAVA

Zagreb: Preko dostave je prodavao konoplju, uhitili ga

Piše HINA,
Foto: PU zagrebačka

U policiji ističu da su policajci u srijedu, 26. studenoga, pretražili prodajni objekt na području Centra u kojem su pronašli više od šest kilograma sumnjive tvari i digitalnu vagu

Zagrebačka policija prijavila je 33-godišnjaka kod kojeg je pronađeno 5,7 kilograma sumnjive biljne materije nalik na marihuanu i 407 grama biljne materije nalik na smolu marihuane, namijenjenih daljnjoj preprodaji u prodajnom objektu u središtu Zagreba kao i putem aplikacije za dostavu hrane. Policijska uprava zagrebačka (PUZ) izvijestila je da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je 33-godišnjak, na zasad neutvrđen način, nabavio veće količine konoplje na koju je nanesen polusintetski kanabinoid heksahidrokanabinol (HHC), inače nedozvoljeni djelatni sastojak.

PUZ ističe da je sumnja policajaca, proizašla operativnim radom, potvrđena 25. lipnja kada su djelatnici Državnog inspektorata obavili inspekcijski nadzor prodajnog objekta na području zagrebačkog Centra, kao i uzimanja uzoraka za ispitivanje proizvoda iz kategorije predmeta opće uporabe, a zbog sumnje na prisutnost droga.

U policiji ističu da su policajci u srijedu, 26. studenoga, pretražili prodajni objekt na području Centra u kojem su pronašli više od šest kilograma sumnjive tvari i digitalnu vagu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu redovnim putem. 

