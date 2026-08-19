Zagreb prvi u Europi! Uber možete naručiti i bez vozača

Zagrepčani su prvi u Europi koji putem Uber aplikacije mogu rezervirati vožnju autonomnim vozilom. Usluga je od danas dostupna na ključnim dijelovima Zagreba, uključujući centar grada, a najavljeno je i postupno širenje područja na kojem će vozila prometovati. Ipak, za početak će u autonomnom vozilu za upravljačem sjediti licencirani operater, koji će nadzirati vožnju. Cilj je da se usluga postupno razvija prema potpuno autonomnim vožnjama, odnosno vožnjama bez osobe za upravljačem.

Nova usluga rezultat je suradnje Uber-a, Vernea i kompanije Pony.ai. Pony.ai osigurava tehnologiju autonomne vožnje, Verne je vlasnik flote i operator usluge, dok Uber omogućuje rezervaciju i korištenje vozila putem svoje aplikacije.

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Korisnici uslugu mogu pronaći u Uber aplikaciji kada zatraže UberX ili Comfort. Ako je autonomno vozilo u tom trenutku dostupno, aplikacija će ponuditi mogućnost odabira takve vožnje, uz informacije o vozilu i upute za početak i završetak putovanja.

Zagreb je prvo europsko tržište na kojem se ova usluga pokreće u okviru partnerstva Ubera, Vernea i Pony.ai. Kompanije planiraju model proširiti i na druge europske gradove, a više informacija o sljedećim lokacijama najavljeno je do kraja godine.

"Današnji dan predstavlja važnu prekretnicu za autonomnu mobilnost u Europi,” izjavila je Annie Duvnjak, globalna direktorica operacija autonomne mobilnosti u Uberu. „Povezivanjem dokazane tehnologije autonomne vožnje kompanije Pony.ai, Verne operativne stručnosti i Uberove globalne platforme korisnicima omogućujemo jednostavan pristup autonomnim vožnjama putem Uber aplikacije. Zagreb je važan prvi korak u našim nastojanjima da autonomna vozila približimo milijunima korisnika i izgradimo najveću svjetsku platformu za implementaciju autonomnih vozila.”

Verne već mjesecima testira robotaksije u Zagrebu

Iz Vernea podsjećaju kako su u travnju ove godine u Zagrebu pokrenuli prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. Od tada su, kako navode, ostvarili tisuće autonomnih vožnji.

"Verne je u travnju u Zagrebu pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. Od tada smo realizirali tisuće autonomnih vožnji, poslujući svakodnevno i učeći iz iskustava stvarnih korisnika u ovom europskom gradu. Od danas su Verne vožnje dostupne i putem Ubera, čime korisnicima pružamo još jedan način pristupa usluzi. Ovo predstavlja još jedan europski presedan - prvi put da su autonomne vožnje dostupne putem Ubera u Europi,” izjavio je Marko Pejković, glavni izvršni direktor Vernea. „Ovo je važna prekretnica ne samo za Verne, nego i za Hrvatsku. Usluga koja je prvi put pokrenuta ovdje u Zagrebu sada je dostupna putem najveće svjetske platforme za mobilnost. Iskustvo koje svakodnevno stječemo u Zagrebu pomoći će nam da Verne dovedemo i u druge europske gradove.”

Foto: Uber

Tehnologiju autonomne vožnje osigurava kinesko-američka kompanija Pony.ai, koja razvija sustave za autonomna vozila.

„Uvođenje zagrebačke Robotaxi usluge na Uberovu platformu važan je sljedeći korak prema tome da autonomna mobilnost postane dostupnija korisnicima,” izjavio je dr. James Peng, osnivač i glavni izvršni direktor kompanije Pony.ai. „Ova prekretnica ujedno je snažan primjer zajedničkog modela implementacije u praksi, koji povezuje Pony.ai Robotaxi tehnologiju razine Gen-7, Verne lokalne operativne kapacitete te Uber platformu i doseg među korisnicima kako bi se stvorio održiv put za širenje autonomne mobilnosti. Radujemo se proširenju usluge u Zagrebu i daljnjem napretku prema potpuno autonomnim vožnjama bez vozača.”

Za sada ipak nema potpuno autonomne vožnje

Iako se vozila nazivaju autonomnima, korisnici će u početnoj fazi u automobilu imati licenciranog operatera koji nadzire vožnju. Potpuno autonomne vožnje bez vozača trebale bi doći u kasnijoj fazi.

Iz Ubera naglašavaju kako sva autonomna vozila prije uključivanja u platformu moraju ispuniti regulatorne zahtjeve i njihove sigurnosne standarde.

Foto: Uber

Kompanija pritom očekuje da će autonomna vozila i automobili kojima upravljaju vozači još dugo koegzistirati. Drugim riječima, klasične Uber vožnje neće nestati, već bi autonomna vozila trebala postati još jedna opcija prijevoza.

Zagreb tako dobiva još jednu novost na području urbane mobilnosti – autonomni automobil sada se može naručiti iz iste aplikacije iz koje građani već godinama naručuju klasične Uber vožnje.