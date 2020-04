Zagreb se opet tresao, EMSC: 'Hrvati, zar ste tako osjetljivi?'

Opet se treslo, jeste osjetili? Kako niste? Ma nije bilo jako, ali dovoljno da ti opet dođe onaj nelagodni osjećaj... Ma ne izmišljam, stvarno je bio potres, kazala nam je jedna čitateljica koja živi u podsljemenskoj zoni Zagreba.

I gle, stvarno je treslo. U nekim dijelovima Zagreba, prema svjedočenju čitatelja, nisu ga ni osjetili, no seizmografi seizmološke službe javljaju da su ipak zabilježili slab potres s epicentrom nedaleko Markuševca i danas 5. travnja u 10 sati i 43 minute.

Magnituda potresa iznosila je 1.9 prema Richteru (prema EMSC-u potres je bio jačine 1.8), a intenzitet u epicentru II -III stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.

Od potresa jačine 5,5 stupnjeva po Richteru koji je 22. ožujka pogodio Zagreb i okolicu građani osjećaju podrhtavanje tla koje inače ne bi primijetili.

Tako i Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) svaki dan dobiva brojne dojave Hrvata o malim potresima, a koliko ih vrijedno prijavljujemo, govori i činjenica da je EMSC, prvi put otkad postoji, objavio kako su dobili 600 dojava za potres magnitude samo 1,5 po Richteru.

. @LastQuake

and 200 felt reports for a M0.6 .... To my knowledge that's the smallest earthquake ever reported as felt by EMSC

I insist: in both cases we observed a surge in LastQuake app opening at the time of the quake, but the quake was only reported hours later! pic.twitter.com/EjI6Uxpsvz