Zagrebačka policija prijavila je 57-godišnjaka kod kojeg je u stanu na Trnju, u kojem neprijavljeno boravi, pronašla nešto više od jednog kilograma amfetamina namijenjenog daljnjoj preprodaji
Zagreb: U stanu je držao više od kilograma amfetamina
Policija je izvijestila da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdila sumnju da je 57-godišnjak, na za sada neutvrđeni način, nabavljao veće količine amfetamina i smole konoplje koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao.
Sumnja u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama potvrđena je u utorak poslijepodne nakon što su policajci Policijske uprave zagrebačke (PUZ) u stanu osumnjičenika pronašli dva pakiranja s 1039 grama amfetamina, tri pakiranja smole konoplje ukupne mase 19,3 grama i dvije digitalne vage.
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv 57-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu te ga predala u pritvorskom nadzorniku.
