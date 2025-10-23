Obavijesti

KAZNENA PRIJAVA

Zagreb: U stanu je držao više od kilograma amfetamina

Zagreb: U stanu je držao više od kilograma amfetamina
Zagrebačka policija prijavila je 57-godišnjaka kod kojeg je u stanu na Trnju, u kojem neprijavljeno boravi, pronašla nešto više od jednog kilograma amfetamina namijenjenog daljnjoj preprodaji

Policija je izvijestila da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdila sumnju da je 57-godišnjak, na za sada neutvrđeni način, nabavljao veće količine amfetamina i smole konoplje koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao.

Sumnja u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama potvrđena je u utorak poslijepodne nakon što su policajci Policijske uprave zagrebačke (PUZ) u stanu osumnjičenika pronašli dva pakiranja s 1039 grama amfetamina, tri pakiranja smole konoplje ukupne mase 19,3 grama i dvije digitalne vage.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv 57-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu te ga predala u pritvorskom nadzorniku.

