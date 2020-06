Zagreb uvodi obavezne maske?

Prvi čovjek Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" dr. Zvonimir Šostar potvrdio nam je da će danas Civilnom stožeru Grada Zagreba predložiti obavezno uvođenje nošenja maski u javnom prijevozu

<p>Danas idemo prema gradskom stožeru s tim prijedlogom, jer je riječ o najboljoj mogućoj dostupnoj prevenciji. Nošenjem maske štitimo druge oko sebe, dakle ako ju svatko nosi, svi će u javnom prijevozu biti zaštićeniji, rekao nam je <strong>dr. Zvonimir Šostar.</strong></p><p><b>Video: Maske i rukavice jučer je nosio Davor Božinović</b></p><p>Kazni za nenošenje, dodaje prvi čovjek Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", neće biti, no siguran je da će se ljudi sami pridržavati obaveze, i da neće biti blagonakloni prema onima koji se budu htjeli voziti bez zaštite.</p><p>Stožer je taj koji donosi konačnu odluku.</p><p>- Siguran sam da će to biti efikasno kao i novčana kazna, i da će svi nositi masku. To ne mora biti kirurška, jednokratna maska nego bilo kakva zaštita koja može spriječiti kapljični prijenos virusa, kaže Šostar.</p><p>U brojnim je EU zemljama, podsjeća, obavezno nošenje bilo kakve maske, pa i višekratne platnene, marame, šala omotanog preko nosa i usta, a nenošenje se negdje čak i novčano kažnjava. </p><p>Na pitanje kako će se kontrolirati ulazi li netko u tramvaj ili autobus bez maske, Šostar kaže kako će prijekor putnika prema onima koji masku nemaju biti najefikasnija kontrola, no postoje i drugi mehanizmi.</p><p>U ZET-u neslužbeno podsjećaju da su svoje ljude dodatno angažirali kad je, u lockdownu, krenuo prvi javni prijevoz, pa su stajali na svim vratima autobusa kako u njih ne bi ulazio prevelik broj putnika.</p><p>Tako će vjerojatno biti i ovaj put, mogu angažirati ljude koji će kontrolirati nose li maske oni koji ulaze. Ništa još službeno nisu dobili, nikakvu uputu o obaveznom nošenju maski, ali će se, bude li je, lako prilagoditi, kažu.</p><p>Načina ima. Vjeruju da će i sami građani biti dovoljno savjesni, i staviti masku prilikom ulaska u vozilo. </p><p>I Nacionalni stožer civilne zaštite razmišlja o obaveznim maskama u javnom prijevozu, no nikakva konkretna odluka još nije donesena. Virus se u 90 posto slučajeva prenosi kapljičnim putem, što znači da nošenjem maske štitimo prvenstveno ljude oko sebe. Budu li u prijevozu i zatvorenim javnim prostorima općenito masku nosili svi, bit ćemo i zaštićeniji.</p><p>To se, kao i držanje dovoljne distance te pranje ruku i kihanje/kašljanje u lakat, smatra zasad najboljom dostupnom prevencijom.</p><p> </p><p> </p>