Zagreb zadržava najniži iznos paušalnog poreza od 150 kuna

Grad Zagreb zadržava najniži iznos paušalnog poreza jer smatramo da je važno napraviti distinkciju između privatnih iznajmljivača i gospodarskih subjekata. Poručila je u četvrtak u Gradskoj skupštini Olivera Majić, zamjenica gradonačelnika Milana Bandića uoči rasprave o visini paušalnog poreza po krevetu za male iznajmljivače.

Gradski zastupnici podržali su Bandićev prijedlog prema kojemu paušal za razred A iznosi 300 kuna, razred B 255, razred C 210, a za razred D 150 kuna.

- Zadržali smo podjelu na četiri razreda kao što je bilo do kraja 2018. jer smatramo da je to dodatni impuls Zagreba privatnim iznajmljivačima - istaknula je.

U razred A spada Zagreb, u razred B Buzin, Lučko i Sesvete, u C Ivanja Reka, Markovo Polje, Popovec, Odra, Veliko Polje, a u razredu D nema ni jednog naselja.

HNS i SDP su na ovaj prijedlog uputili amandmane koji nisu prihvaćeni. HNS je predložio da umjesto četiri zone, postoje dvije koje bi obuhvaćale širi centar grada i ostala područja izvan njega. Za prvu zonu, prema njihovu prijedlogu, paušal bi se plaćao u iznosu do 300 kuna kao i do sada dok bi svi ostali u drugom zoni plaćali 150 kuna paušala po krevetu.

SDP je predložio pet razreda od 150 do 300 kuna.

Majić je istaknula kako to nije moguće jer nije u skladu sa zakonom.

Zastupnik stranke Zagreb je naš, Tomislav Tomašević, istaknuo je tijekom rasprave kako broj turista i noćenja u Zagrebu raste što je rezultiralo povećanjem cijena stanova za dugoročni najam.

- Cijena je narasla u posljednjih godinu dana za 11 posto, 300-tinjak kuna na mjesečnoj razini. A onaj tko kratkoročno iznajmljuje plaća paušal od 300 kuna godišnje. Ljude iz stanova se izbacuje za dva mjeseca Adventa i traži se od njih da se snađu kako bi vlasnik stana mogao više zaraditi - poručio je Tomašević istaknuvši kako se paušal u Zagrebu nije mijenjao 14 godina kada je popunjenost bila tek 35 dana.

Predsjednica GLAS-A, Anka Mrak Taritaš, istaknula je kako Zagreb vapi za stanovima za dugoročni najam.

- U Zagrebu 2112 obveznika raspolaže sa 6190 kreveta, prihod može biti oko dva milijuna kuna. Koja je politika Grada, da se svi stanovi rentaju ili da građani mogu iznajmljivati za sebe - upitala je dodavši kako se ovom odlukom šalje poruka da ih je baš briga za građane.

Pročelnica Gradskog ureda za financije, Daniela Juroš Ročnik, naglasila je kako, iako su se odlučili za ovaj model, to ne znači da tijekom godine neće razmatrati i neke druge.

- Radit ćemo analize pa ćemo vidjeti - poručila je.

Uspoređujući s drugim gradovima, Osijek ostaje kao i Zagreb na iznosu od 150 do 300 kuna, u Rijeci bi paušal bio 300 kuna za sve, u Splitu od 300 do 750, u Dubrovniku od 375 do 750 kuna.