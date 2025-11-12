Zagrebačka banka: 'Od danas više neće biti moguće plaćanje Visom. Aktivirajte zamjensku!'

Korisnici Zagrebačke banke od 12. studenog više neće moći koristiti postojeće Visa kartice. Iako je prvotno bilo najavljeno da će plaćanja Visa karticama prestati biti moguće od 15. listopada, korisnici su putem e-maila primili obavijest o promjeni roka, uz informaciju o novim pogodnostima koje donose Zaba Mastercard kartice.

Svim klijentima na kućne su adrese dostavljene nove Mastercard kartice, koje je potrebno aktivirati jer Visa kartice od danas više nisu aktivne.

- Kako biste i dalje nesmetano obavljali kupnje i razna plaćanja na prodajnim mjestima, potrebno je aktivirati Mastercard kartice koje ste primili kao zamjenu za Visa karticu. Aktivacija kartice moguća je putem bankomata Zagrebačke banke, internetskog ili mobilnog bankarstva te osobnim dolaskom u poslovnicu - navode iz banke.