Evo koliko štednje zastupnici drže u bankama: HDZ-ovci imaju čak 1,7 milijuna eura

Lijepo je baviti se politikom. Ovu rečenicu hrvatski građani sve češće izgovaraju s dubokim uzdahom dok u trgovini biraju između akcijskih proizvoda ili u banci zbrajaju zadnje eure na računu kako bi preživjeli mjesec do kraja. Dok prosječni hrvatski radnik u srpnju 2025. godine na svoj račun primi 1422 eura neto, saborski zastupnici uživaju u primanjima koja se kreću između 4000 i 5000 eura mjesečno. Međutim, plaće nisu jedini izvor prihoda hrvatskih zastupnika. Osim osnovne plaće, imaju pravo na niz dodataka: naknadu za odvojeni život, kilometražu, subvencionirane stanarine, besplatne obroke u saborskoj kantini, a tu je i mogućnost stvaranja ušteđevine koje znaju biti znatno veće od prosječne hrvatske štednje. U ovom tekstu donosimo detaljnu analizu imovinskih kartica svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Posebna pozornost posvećena je njihovim uštedama, odnosno kešu saborskih zastupnika i njihovih obitelji, naravno onoj koju su prijavili Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

