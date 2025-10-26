Obavijesti

DOSJE: RAČUNI ZASTUPNIKA PLUS+

Evo koliko štednje zastupnici drže u bankama: HDZ-ovci imaju čak 1,7 milijuna eura

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 7 min
Evo koliko štednje zastupnici drže u bankama: HDZ-ovci imaju čak 1,7 milijuna eura
Foto: PIXSELL/Express

Minusi hrvatski građana na tekućim računima iznose oko 727 milijuna eura, a dugovi po kreditnim karticama 558 milijuna eura. No, zastupnici u Saboru nisu u minusima. Oni štede, a Express otkriva tko i koliko...

Lijepo je baviti se politikom. Ovu rečenicu hrvatski građani sve češće izgovaraju s dubokim uzdahom dok u trgovini biraju između akcijskih proizvoda ili u banci zbrajaju zadnje eure na računu kako bi preživjeli mjesec do kraja. Dok prosječni hrvatski radnik u srpnju 2025. godine na svoj račun primi 1422 eura neto, saborski zastupnici uživaju u primanjima koja se kreću između 4000 i 5000 eura mjesečno. Međutim, plaće nisu jedini izvor prihoda hrvatskih zastupnika. Osim osnovne plaće, imaju pravo na niz dodataka: naknadu za odvojeni život, kilometražu, subvencionirane stanarine, besplatne obroke u saborskoj kantini, a tu je i mogućnost stvaranja ušteđevine koje znaju biti znatno veće od prosječne hrvatske štednje. U ovom tekstu donosimo detaljnu analizu imovinskih kartica svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Posebna pozornost posvećena je njihovim uštedama, odnosno kešu saborskih zastupnika i njihovih obitelji, naravno onoj koju su prijavili Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

