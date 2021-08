Zagrebačka Gradska skupština jednoglasno je u četvrtak prihvatila prijedlog kluba Domovinskog pokreta i Zelene liste da Gradska uprava u roku od 30 dana podnese izvješće o stanju u sustavu gospodarenja otpadom, koji je u krizi i u neredu.

Od gradske vlasti se očekuje da Skupštini predstavi kako će sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu izvući iz krize, jer se on “nedvojbeno nalazi u krizi”, kazao je predstavljajući prijedlog zastupnik Slaven Dobrović.

Naveo je kako je važno saznati koliko se otpada prikuplja odvojeno, koliki je trošak tog prikupljanja.

- Od svih tvrtki i službi se traže podaci - istaknuo je Dobrović.

Osvrnuo se i na probleme već pripremljenog projekta odvoza biootpada u Novsku, 100 kilometara od Zagreba, za što je ocijenio da je “sasvim štetan projekt za Zagreb” te poručio gradskoj vlasti da nije kasno promijeniti tu odluku.

Nezavisni zastupnik Renato Petek naveo je kako na odlagalištu otpada Jakuševec nikada nije bilo više otada nego ga je trenutno, a zastupnik Marijan Tomurad (BM 365) postavio je pitanje gdje će grad smjestiti dvije drobilice glomaznog otpada čija je javna nabava tek završena.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević kazao je da nema primjedbi da se usvoji predloženi zaključak i da gradska uprava za 30 dana zastupnicima podnese informacije, poput onih po kojoj cijeni se zbrinjava biootpad, po kojoj cijeni se zbrinjava plastika.

- Sve ćete to dobiti, isto kao i ono čime smo se bavili, no meni je smiješno kada dolaze kolege iz klubova koji su do sada bili zastupnici u vladajućoj većini i kažu kaotično je stanje - kazao je Tomašević.

Poručio je i da se gradska uprava bavi u isto vrijeme s nekoliko kratkoročnih rješenja, za koje mora donositi odluke odmah. Ocijenio je da je “sustav je u neredu” i da se zasigurno mnogo toga treba promijeniti u njemu.