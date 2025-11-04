Obavijesti

News

Komentari 0
REAKCIJA

Zagrebačka nadbiskupija: Podupiremo priziv savjesti zdravstvenih djelatnika

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Zagrebačka nadbiskupija: Podupiremo priziv savjesti zdravstvenih djelatnika
Fotografije iz zraka zagrebačke katedrale | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Zagrebačka nadbiskupija staje uz medicinske sestre koje odbijaju pobačaj, tvrdeći da brane život i zdravlje žena! Pobačaj nije pravo, poručuju iz nadbiskupije

Zagrebačka nadbiskupija podupire medicinske sestre i sve zdravstvene djelatnike i ljekarnike koji odbijaju sudjelovati u činima pobačaja, 'čime štite život nerođene djece te život i zdravlje njihovih majki', priopćio je u utorak Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Dodaju kako je "u javnosti glasno odjeknuo glas savjesti medicinskih sestara i tehničara iz Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkoga bolničkog centra Zagreb (Petrova bolnica) koji, s jasnom namjerom zaštite života nerođene djece, odbijaju sudjelovati u postupcima medikamentoznoga pobačaja".

"Očitujemo svoju blizinu i potporu medicinskim sestrama te svim zdravstvenim djelatnicima i ljekarnicima koji odbijaju sudjelovati u činima pobačaja", kažu iz Nadbiskupije. Napominju kako je "dokazano da medikamentozni pobačaj ugrožava i život i zdravlje žene te fiktivno prebacuje sve odgovornosti u privatne prostore doma i osobnosti žene koja biva prepuštena samoj sebi". 

UŽAS NA PODRUČJU RIJEKE Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila
Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila

Zagrebačka nadbiskupija ocjenjuje da su medicinske sestre i tehničari svojim prizivom savjesti iskazali i brigu o svim ženama, majkama i trudnicama "odbijajući sudjelovati u tako neodgovornim i nemoralnim djelima".

Naglašavaju i da se "pobačaj ne može svesti na zdravstvenu uslugu, običan kirurški zahvat ili farmakološku terapiju kojom žene autonomno ostvaruju svoja 'reproduktivna prava', jer pobačaj nije pravo, nego se njime okončava život nerođenoga djeteta te se ugrožava život i zdravlje žene". 

Nadbiskupija napominje da, prema Rezoluciji Vijeća Europe 1763 (2010.), zakonom dopušteni pobačaj pravno ne može biti nametnut kao obvezna zdravstvena usluga, niti je legitimno nasilno nametati njegovu dostupnost.

TEOLOG O MUČNOM SLUČAJU Što je Omnia Deo iz kojeg je bio uhićeni zlostavljač? Crkva sad ne smije oprati ruke od njih
Što je Omnia Deo iz kojeg je bio uhićeni zlostavljač? Crkva sad ne smije oprati ruke od njih

Naglašavaju kako dostojanstvo čovjeka zahtijeva da radi po svjesnom i slobodnom izboru.

"Priziv savjesti proizlazi iz temeljnoga i neotuđivoga ljudskog prava na slobodu savjesti", ističe Zagrebačka nadbiskupija i dodaje kako se on izvodi iz temeljnih ljudskih prava na slobodu misli, savjesti i vjerskoga ili drugoga uvjerenja, pa je kao takav zaštićen međunarodnim dokumentima na najvišoj razini.

U "Očitovanju potpore Zagrebačke nadbiskupije zdravstvenim djelatnicima u obrani života" također se ocjenjuje da "izbor hrabrih medicinskih sestara i tehničara nije pravni neposluh, nego bezuvjetna zaštita života ponajprije kao dara, ali i kao temeljnoga ljudskog prava". 

Zaključno Zagrebačka nadbiskupija poručuje da je priziv savjesti temeljno pravo svakoga čovjeka, a osobito zdravstvenih djelatnika - liječnika, medicinskih sestara, ljekarnika, medicinskih tehničara, uvijek i bezuvjetno kada je riječ o zaštiti života. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete
DELIRIJ

Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

Ovi iz Hrvatske su mislili da su pokopali Srbiju, da će Srbija biti slaba i očajna kao u vrijeme Tadića. Gdje će glavna vijest biti da uživam u glazbi Severine i da nisam ponosan na to što sam predsjednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspješnu od naše, ja sam ih pohvalio
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025