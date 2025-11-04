Zagrebačka nadbiskupija: Podupiremo priziv savjesti zdravstvenih djelatnika

Zagrebačka nadbiskupija podupire medicinske sestre i sve zdravstvene djelatnike i ljekarnike koji odbijaju sudjelovati u činima pobačaja, 'čime štite život nerođene djece te život i zdravlje njihovih majki', priopćio je u utorak Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Dodaju kako je "u javnosti glasno odjeknuo glas savjesti medicinskih sestara i tehničara iz Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkoga bolničkog centra Zagreb (Petrova bolnica) koji, s jasnom namjerom zaštite života nerođene djece, odbijaju sudjelovati u postupcima medikamentoznoga pobačaja".

"Očitujemo svoju blizinu i potporu medicinskim sestrama te svim zdravstvenim djelatnicima i ljekarnicima koji odbijaju sudjelovati u činima pobačaja", kažu iz Nadbiskupije. Napominju kako je "dokazano da medikamentozni pobačaj ugrožava i život i zdravlje žene te fiktivno prebacuje sve odgovornosti u privatne prostore doma i osobnosti žene koja biva prepuštena samoj sebi".

Zagrebačka nadbiskupija ocjenjuje da su medicinske sestre i tehničari svojim prizivom savjesti iskazali i brigu o svim ženama, majkama i trudnicama "odbijajući sudjelovati u tako neodgovornim i nemoralnim djelima".

Naglašavaju i da se "pobačaj ne može svesti na zdravstvenu uslugu, običan kirurški zahvat ili farmakološku terapiju kojom žene autonomno ostvaruju svoja 'reproduktivna prava', jer pobačaj nije pravo, nego se njime okončava život nerođenoga djeteta te se ugrožava život i zdravlje žene".

Nadbiskupija napominje da, prema Rezoluciji Vijeća Europe 1763 (2010.), zakonom dopušteni pobačaj pravno ne može biti nametnut kao obvezna zdravstvena usluga, niti je legitimno nasilno nametati njegovu dostupnost.

Naglašavaju kako dostojanstvo čovjeka zahtijeva da radi po svjesnom i slobodnom izboru.

"Priziv savjesti proizlazi iz temeljnoga i neotuđivoga ljudskog prava na slobodu savjesti", ističe Zagrebačka nadbiskupija i dodaje kako se on izvodi iz temeljnih ljudskih prava na slobodu misli, savjesti i vjerskoga ili drugoga uvjerenja, pa je kao takav zaštićen međunarodnim dokumentima na najvišoj razini.

U "Očitovanju potpore Zagrebačke nadbiskupije zdravstvenim djelatnicima u obrani života" također se ocjenjuje da "izbor hrabrih medicinskih sestara i tehničara nije pravni neposluh, nego bezuvjetna zaštita života ponajprije kao dara, ali i kao temeljnoga ljudskog prava".

Zaključno Zagrebačka nadbiskupija poručuje da je priziv savjesti temeljno pravo svakoga čovjeka, a osobito zdravstvenih djelatnika - liječnika, medicinskih sestara, ljekarnika, medicinskih tehničara, uvijek i bezuvjetno kada je riječ o zaštiti života.