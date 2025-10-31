Obavijesti

UŽAS NA PODRUČJU RIJEKE

Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila

Piše Antonela Šaponja,
Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila
Rijeka: Nadbiskup koadjutor Riječke nadbiskupije Mate Uzinić | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Riječka nadbiskupija naglasila je da nema daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom „Omnia Deo“ niti dodatna saznanja o tijeku kaznenih postupaka

Muškarac (70) uhićen je pod sumnjom da je u razdoblju od veljače do rujna 2024. godine počinio niz teških kaznenih djela silovanja, bludnih radnji i prijetnji protiv djevojke (23) na području Primorsko-goranske županije, objavilo je Županijsko državno odvjetništvo.

Radi se o osobi povezanoj uz Javno vjerničko društvo „Omnia Deo“, priopćila je Riječka nadbiskupija, ali su dodali i kako od ožujka 2024. nemaju nadležnost nad tim društvom, budući da je ono tad prešlo pod kanonski nadzor Zagrebačke županije.

- Riječki nadbiskup Mate Uzinić je 19. svibnja 2025. u osobnom razgovoru bio upoznat s navodima žrtve koja je izjavila da su se kaznene radnje dogodile tijekom 2024. godine, u razdoblju dok je bila kandidatkinja za članstvo u „Omnia Deo“ - dodaju.

Nadbiskup je tada, navodi se, žrtvi izrazio suosjećanje i podršku te ju uputio da slučaj prijavi policiji i Zagrebačkoj nadbiskupiji, budući da je od 23. ožujka 2024. sjedište društva premješteno na područje Zagrebačke nadbiskupije, čime je i kanonski nadzor nad društvom prešao u njihovu nadležnost.

Riječki nadbiskup Mate Uzinić | Foto: riječka nadbiskupija

Uzinić je o razgovoru odmah obavijestio zagrebačkog nadbiskupa, a 26. svibnja 2025. poslao i službeni dopis Zagrebačkoj nadbiskupiji radi poduzimanja potrebnih crkvenih i civilnih postupaka. Zagrebačka nadbiskupija 23. lipnja 2025. izvijestila ga je o pokretanju kanonskih mjera i podnošenju kaznene prijave nadležnim vlastima.

Riječka nadbiskupija u priopćenju naglašava da nema daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom „Omnia Deo“ niti dodatna saznanja o tijeku kaznenih postupaka.

- Riječka nadbiskupija osuđuje svaki oblik nasilja, zlostavljanja i prikrivanja zločina te izražava bezrezervnu potporu civilnim i crkvenim tijelima koja provode istragu - stoji u priopćenju.

Također, nadbiskupija poziva sve koji su pretrpjeli zlostavljanje ili imaju saznanja o sličnim slučajevima da se obrate nadležnim institucijama i zatraže pomoć, uz poruku da je spremna pružiti duhovnu i psihološku podršku svakoj osobi u potrebi.

Kako su ranije objavili mediji, djevojka je navodno bila angažirana da muškarcu pomaže u svakodnevnim poslovima i skrbi o njemu, a umjesto toga, muškarac ju je sustavno zlostavljao.

Završio je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela i mogućnosti utjecaja na svjedoke. 

