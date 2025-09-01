Obavijesti

NISU SE NI PRIJAVILI

Zagrebačka Plinara odustala od milijunskih poslova. Odlučili se fokusirati na kućanstva

Piše Emirat Asipi,
Zagrebačka Plinara odustala od milijunskih poslova. Odlučili se fokusirati na kućanstva
GPZO posluje s prenesenim gubicima većim od 22 milijuna eura

Gradska plinara Zagreb - Opskrba (GPZO) izgubila je još jedan vrijedan ugovor jer se nije prijavila na državni natječaj za opskrbu javnih ustanova plinom vrijedan više od 43 milijuna eura. Lani je na istom natječaju osvojila posao od 4,26 milijuna eura, no ove godine Zagreb opskrbljuje samo Međimurje-plin, piše Jutarnji list. Među institucijama u natječaju su HAZU, HZJZ, Sveučilište u Zagrebu, Institut "Ruđer Bošković" te mnoge bolnice i škole. Odluka da GPZO ne sudjeluje izazvala je kritike oporbe, no uprava tvrdi da se tvrtka strateški povlači s tržišta poslovnih subjekata i fokusira na kućanstva, ističući stabilno poslovanje i planiranu dobit, a o razlozima nepodnošenja ponude očituju se samo općenitim tvrdnjama.

Plan poslovanja otkriva pad prihoda. S 310,7 milijuna eura u 2023. na oko 106 milijuna u 2025., ali i porast EBITDA marže s 0,15 na 0,8 posto. Unatoč planiranoj dobiti od 424.000 eura, GPZO posluje s negativnim kapitalom od -16,6 milijuna eura te prenesenim gubicima većim od 22 milijuna. Aktiva pada s 201 na manje od 10 milijuna eura, što upućuje na gašenje obveza uz potporu Grada.

Više od 60 posto kućanstava u Zagrebu prešlo je na tržišne ugovore, a GPZO planira opskrbljivati oko 180.000 kupaca. Dok privatni opskrbljivači jačaju na državnim natječajima i šire prisutnost.

