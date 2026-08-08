Zagrebačka policija intenzivno traga za korejskim turistom: Nestao je u petak u Sesvetama

Zagrebačkoj policiji prijavljen je nestanak korejskog državljanina Leeja Sangmoka. Rođen je 1952. godine, a, kako neslužbeno doznajemo, u Hrvatskoj je boravio kao turist.

U petak, 7. kolovoza 2026., udaljio se s adrese u Sesvetama, Sesvetska cesta, te mu se otad gubi svaki trag.

Foto: nestali.gov.hr

Lee je visok 170 centimetara, a u trenutku nestanka bio je odjeven u kratke hlače, crne tenisice i sivu majicu kratkih rukava.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - apeliraju na stranici nestali.gov.hr.