Zagrebačka županija: Čak 468 intervencija zbog nevremena

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: Zatvorena Vukovarska ulica u smjeru zapada radi uklanjanja stabla | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Olujno nevrijeme najsnažnije je zahvatilo područje Jastrebarskog, Svete Nedelje, Samobora i Velike Gorice, a najviše vatrogasnih intervencija odnosilo se na uklanjanje srušenih stabala s prometnica i objekata

Prema informacijama Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, zbog snažnog nevremena Županijski operativni centar zaprimio je pozive za 468 intervencija, od kojih je završeno njih 325, a u tijeku su 143 intervencije.

Riječ je o podacima koji su pristigli u petak do 14:15 sati, a referiraju se na 'bilancu' nevremena za 26. i 27. ožujka.

Olujno nevrijeme najsnažnije je zahvatilo područje Jastrebarskog, Svete Nedelje, Samobora i Velike Gorice, a najviše vatrogasnih intervencija odnosilo se na uklanjanje srušenih stabala s prometnica i objekata, sanaciju oštećenih krovišta, kao i sanaciju požara na kućama.

Zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije Ervin Kolarec, zajedno sa županijskim vatrogasnim zapovjednikom Darijom Kezerićem, obišao je nevremenom pogođena područja općine Klinča Sela i grada Jastrebarskog.

Kolarec je zahvalio svim žurnim službama Zagrebačke županije koje pružaju pomoć građanima diljem Zagrebačke županije, posebice pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava. „Apeliram na građane da slušaju preporuke žurnih službi“, naglasio je Kolarec poručivši da će službe odgovoriti na sve zahtjeve građana.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kezerić je rekao da su sve raspoložive vatrogasne postrojbe na pogođenim područjima na intervencijama, saniraju štete. „Nevrijeme se širi sa zapada županije prema istoku, tako da očekujemo povećani broj intervencija s istočnog dijela županije tijekom dana. Uslijed obilnih padalina očekuju se i veći vodostaji na rijeci Lonji na području Zagrebačke županije“, upozorio je te zamolio građane na strpljenje. „Intervencije se odrađuju prema prioritetima i bit će sve riješene“, poručio je.

Zbog opasnih vremenskih uvjeta i olujnog vjetra s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika danas se nije održala nastava u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. Za svu djecu koja nisu mogla ostati u svojim domovima, u školama je organiziran boravak, navodi se u priopćenju Županije.

