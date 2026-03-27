Vatrogasci tijekom noći imali 17 intervencija u okolici Bjelovara

Vatrogasci na području Bjelovarsko-bilogorske županije imali su tijekom noći 17 intervencija, od kojih je pet bilo vezano uz jak vjetar, izjavio je u petak županijski vatrogasni zapovjednik Josip Heger. Na području Bjelovara zabilježena je jedna intervencija, u prigradskim naseljima dvije, u Grubišnom Polju jedna i na području Kapele jedna. Na terenu uz vatrogasce rade i ekipe civilne zaštite i HEP-a. Sve intervencije vezane uz vjetar bile su uzrokovane srušenim stablima, uz jednu intervenciju vezanu uz objekt s manjom materijalnom štetom, koja je brzo sanirana.

"Bitno je da se na terenu to relativno brzo rješava, tako da je sve pod kontrolom", rekao je Heger dodavši da dojave o problemima zbog nevremena i dalje pristižu.