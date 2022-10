Zagrebački gradonačelnik: 'Ako troškovi budu drastično rasli, morat ćemo korigirati cijene'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je, vezano za eventualna poskupljenja zbog rasta cijene goriva, poručio kako će pričekati da vide kakav će biti trend i dugoročna politika Vlade, no ako će troškovi drastično rasti morat će korigirati cijene gradskih usluga.

"Ako će troškovi drastično rasti, mi ćemo morati korigirati cijene", poručio je Tomašević na konferenciji za novinare u Domu zdravlja Zagreb u Martićevoj.

Podsjetio je kako je i prije pola godine rekao da će pričekati neko vrijeme da vide kakav će biti trend, a onda će vidjeti što to znači za gradska poduzeća kako ne bi otišla u stečaj.

"Vlada je spriječila da dođe do inflatorne spirale s mjerama vezano za električnu energiju, te mjere su doista pomogle svim gradskim ustanovama i poduzećima širom Hrvatske da ne prebace trošak električne energije na drastično povećanje cijena koje bi se dogodilo, recimo u Vodoopskrbi, da se to nije napravilo. Za plin se još te mjere na neki način trebaju implementirati, a što se tiče cijena nafte tu Vlada ima možda manje instrumenata i treba vidjeti što će to značiti da se pušta da se cijene nafte formiraju u potpunosti na tržištu", rekao je Tomašević.

Jasno je, kaže, da inflacija na neki način "jede proračun Grada Zagreba".

"Ako je proračun u užem smislu Grada Zagreba oko 10 ili 11 milijardi kuna i da je inflacija od nekakvih 10-ak posto na razini godine, onda znači da ste izgubili oko milijardu kuna vrijednosti u tom istom proračunu usred godine", tumačio je Tomašević.

Istaknuo je da je milijardu kuna subvencija za ZET koja se plaća iz gradskog proračuna. Prihodi ZET-a su oko 300-tinjak milijuna kuna od prodaje karata, a čak milijardu kuna se mora dodati iz proračuna kako bi cijene ostale kakve jesu, a to je najjeftiniji javni prijevoz od svih gradova u Hrvatskoj, rekao je.

Na pitanje sudjeluje li Grad u regulaciji prometa s obzirom na gužve zbog samita Krimske platforme, pojasnio je da "sudjeluje samo do neke mjere", no da su takvi događaji, zbog štićenih osoba, isključivo u ingerenciji MUP-a.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec je komentirala Hrvatsku udrugu roditelja odgojitelja koja je zatražila od Visokog upravnog suda da utvrdi zakonitost odluke zagrebačke Gradske skupštine iz rujna kojom se smanjuju naknade za roditelje odgojitelje, poručivši kako smatra da su ispoštovali ono što je bila inicijalna presuda Visokog upravnog suda i da će ovoga puta odluka sigurno biti proglašena zakonitom.

Gradonačelnik Tomašević danas je otvorio novi Centar za sistematske preglede Doma zdravlja Zagreb u Martićevoj ulici 63a na četvrtom katu, koji se sastoji od pet radnih prostorija, čekaonice te tri prateće prostorije za osoblje. Unutar Centra smješteno je Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba čije su usluge potpuno besplatne i financirane od Grada i Doma zdravlja Zagreb.

