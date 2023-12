Zagrebački majstor došao ženi popraviti instalacije pa započeo aferu s njom. Sad su na sudu...

Sve je počelo lani u srpnju kad je majstor stigao u stan žene u Zagrebu kako bi popravio instalacije. Tad su se instalater i žena počeli dopisivati, a nakon dva mjeseca stupili su u intimne odnose. No, koncem prosinca za sve je doznao njezin suprug, piše Danica.hr.

- Ljubavnik mi je rekao ako propadne moj brak da će i on reći svojoj ženi za našu vezu. Viđali smo se i nakon toga, a pozvao me da se malo strpim. Ja sam se skroz posvađala s mužem, a ljubavnik se nakon toga počeo udaljavati od mene. Zato sam s njim htjela prekinuti i više mu se nisam javljala na telefon. No, u veljači ove godine me opet zvao pa sam mu rekla da me ostavi na miru i da želim da i njegova supruga sazna za vezu. Tada mi je počeo prijetiti, skoro sam se srušila od straha. Zato sam ga odlučila prijaviti policiji i sad sam u još većem strahu. Bojim ga se jer vjerujem da će mi se krvi napiti i osvetiti. Osim toga, rekao mi je da ima i oružje - ispričala je žena u istrazi.

Prema optužnici koja je podignuta protiv instalatera, on je nazvao ljubavnicu te rekao da joj “može napakostiti, da je saznao puno toga o njoj i da će joj naštetiti, da je došao do cijele njezine familije, da ju je uzeo na zub do kraja života i da odsad pazi na svaki svoj korak kuda se kreće i da se okreće iza sebe”.

Okrivljeni majstor i ljubavnik nije želio iznositi svoju obranu. Tužitelji za njega traže šest mjeseci uvjetnog zatvora i produženje zabrane prilaska na manje od 50 metara te zabrane bilo kakvog kontakta.