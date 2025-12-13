Zagrebački Možemo! izabrao novo vodstvo, Tomašević: Moramo izdržati sve pritiske!

„Nazivali su nas lopovima, prijetili, radili lažne vijesti i kampanju protiv nas. Unatoč svemu tome, mi smo izdržali i pobijedili”, kazao je Tomašević u pozdravnom govoru podsjetivši na „tešku kampanju” za lokalne izbore kada su se, kako je kazao, protiv njih ujedinili svi mogući udruženi interesi.

„Iako smo dva puta pobijedili u Zagrebu, nemojte misliti da su pritisci i napadi stali, niti će oni stati, oni će se nastaviti, moramo to moći izdržati”, poručio je Tomašević članovima zagrebačke organizacije.

Podsjetio je i na svoj prvi mandat na čelu Zagreba kada je, kako je kazao, čistio nered prethodne vlasti. „Počistili smo taj nered, pokrenuli projekte, sada slijedi mandat razvoja u kojem ćemo realizirati bitne kapitalne projekte” rekao je i naveo, među ostalim, Centar za gospodarenje otpadom, Jarunski most, Kongresni centar, ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju, škole, vrtiće ...

„Bit će to jedna revolucija u povijesti grada”, istaknuo je Tomašević.

Stranku, naglasio je, čeka daljnje povezivanje i suradnja kako bi 2028. osvojila vlast u Hrvatskoj, što uključuje suradnju i s drugim strankama, kao što je SDP.

Sa SDP-om, kazao je Tomašević u izjavi za medije, jako dobro surađuju u Zagrebu i u Saboru. „Donijet ćemo odluku na stranačkim tijelima, no sigurno je da ćemo surađivati nakon izbora”, rekao je na novinarsko pitanje hoće li na parlamentarne izbore Možemo ići u koaliciji sa SDP-om.

Tomašević: Nemam nacionalnih političkih ambicija

„U slučaju takve predizborne ili postizborne suradnje, uvijek daje kandidata za premijera stranka koja je najjača, a to je u ovom trenutku SDP”, dodao je Tomašević i ponovio kako je njegova politička ambicija Zagreb te da on nema nacionalnih političkih ambicija.

„Mislim završiti ovaj mandat u Zagrebu, a onda ću odlučiti u zadnjoj godini hoću li ići na treći mandat. Želim završiti najvažnije projekte, ne želim da neki od njih ostanu neodrađeni, trudit ću se da ih završim u ovom mandatu, a onda će to možda utjecati hoću li ići na treći mandat ili ne, ima još za to vremena”, izjavio je.

Sandra Benčić u govoru je istaknula kako je tajna uspjeha u izravnom kontaktu s građanima, radu na terenu i partnerskim odnosima.

„Pokazali smo što znači pružati otpor kroz objašnjavanje vrijednosti iza kojih stranka stoji ... nismo se dali pokolebati kada su nas napadali lažnim vijestima, niti onda kad su nas napadali s različitih institucionalnih i stranačkih razina, nećemo se dati pokolebati niti sada kada vidimo da krajnja desnica raste, kada raste i fašizacija društva”, poručila je.

Članstvo Lokalne grupe Možemo! Zagreb u subotu je izabralo dvije koordinatorice i sedam članova Vijeća LGMZG.

Za koordinatorice su izabrane Iva Ivšić i Marina Ivandić , a za članove Vijeća Martina Podboj, Ivna Vrana Špoljarić, Elena Komarić, Jelena Andrić, Leonardo Pierobon, Jere Meić i Tonko Bogovac. Vijeće LGMZG uz novoizabrane članove čini još 39 članova, a ovim izborima kompletirano je Vijeće Lokalne grupe Možemo! Zagreb.