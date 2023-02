Zagrebački rektor: Online nastave može biti samo 20%, šaljemo upute fakultetima

Organizacija nastave na fakultetima na kojima uskoro započinje obnova treba biti organizirana u skladu s dopusnicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje o izvođenju online nastave. No to može biti maksimalno 20 posto nastave, potvrdio je u petak za portal srednja.hr rektor zagrebačkog Sveučilišta Stjepan Lakušić. Sa Sveučilišta su poručili i kako pripremaju dokumentaciju i upute za fakultete kako organizirati nastavu.

Kako smo pisali prošli tjedan, zbog obnove fasade koja bi trebala započeti u ožujku, Filozofski fakultet svojim je studentima najavio da će nastava u ljetnom roku ići u potpunosti online. Studentima se ta ideja nimalo ne sviđa, te potpisuju i peticiju protiv toga. Početak obnove i reorganizaciju nastave u petak su objavili i Fakultet strojarstva i brodogradnje, te Građevinski fakultet. Ipak, oni ne planiraju prijeći skroz na online.

Na Strojarstvu će nastava u ljetnom semestru početi 27. veljače, tjedan dana ranije od ostalih fakulteta, nastava će se slušati na fakultetu, ali predavanja će trajati 60 minuta umjesto 45 minuta. Nastava će biti i subotama, kako bi se što više odradilo kontaktno, a online nastavu će primijeniti tek pri kraju semestra. Najavili su kako "aktivno rade na pronalaženju prostora" za kraj ljetnog semestra.

Građevinski fakultet je podijelio nastavu, pa će studenti preddiplomskog studija predavanja slušati online, a vježbe u prostorima fakulteta na drugim lokacijama. Studenti diplomskog nastavu će u potpunosti slušati uživo, no ona će za II. godinu biti skraćena, te će trajati do 28. travnja, umjesto do sredine lipnja.

- Prema našim saznanjima, ti fakulteti stoga intenzivno rade na organizaciji ovih složenih procesa kako bi se maksimalno iskoristila sva ugovorena bespovratna financijska sredstva za obnovu osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije i Mehanizma za oporavak te Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti - poručio je rektor Lakušić za srednja.hr, ističući kako je za "Sveučilište od iznimne važnosti ponovno stavljanje u funkciju svih zgrada fakulteta i akademija oštećenih u potresu, kako bi se nastava i znanstveni rad mogli odvijati u sigurnom okruženju za sve studente i zaposlenike".

Od Filozofskog fakulteta zatražili smo odgovor na pitanje o organizaciji nastave, s obzirom na dopuštenih 20% online nastave, te ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.

