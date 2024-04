VIDEO Plenković je isprobao VR naočale i podržao projekte: 'Mi gradimo državu za bolje sutra'

Rektor zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić predstavio je projekt sveučilišnog kampusa Borongaj. Projekt je inicijalno pokrenut 2008. godine, a trenutna sveučilišna uprava odlučila je pokrenuti izgradnju projekta. Cijeli projekt je osmišljavan zadnjih godinu dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Premijer Plenković isprobao VR naočale | Video: 24sata/pixsell

- Promjene se stvaraju na sveučilištima i treba nam jedan ovakav prostor u Zagrebu. Brojke nam govore koje je naše sveučilište potencijal. Dio tog potencijala se još nije iskoristilo. Sve ovo što nas je pogodilo zadnjih nekoliko godina (pandemija, potresi, požari, poplave) dokazalo je samo koliko je sveučilište važno i bitno u našem društvu. Cjelovito obrade problem, pomognu onima koji donose odluke i koji ih trebaju realizirati, usmjeravaju. Da bi se još više unaprijedili trebaju nam istraživački kampusi. Mi smo to zato definirali kao najvažniji strateški projekt - rekao je rektor Lakušić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Vlada je podržala projekt koji se naredne godine zajedno s partnerima može realizirati. Plenković je podsjetio da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja ocijenilo projekt zanimljivim te dodao da će njegova realizacija osvježiti glavno hrvatsko sveučilište, doprinijeti razvoju gospodarstva, zadržavanju mladih u Hrvatskoj, te učiniti Hrvatsku još boljom.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Premijer je kazao da je Hrvatska trenutno na razini 76 posto razvijenosti EU, i da je to dostigla prije nego se očekivalo, te napomenuo da dostizanjem postotka od 80 do 82 posto dolazi do demografskom preokreta, odnosno do zaustavljanja iseljavanja.

Rekao je da je Hrvatska povećala ulaganja u znanost s 1,6 milijardi eura 2016., na 3,3 milijarde eura danas, odnosno s 0,96 posto BDP-a 2016. na 1,43 posto BDP-a danas.

- Sveučilište u Zagrebu kičma je hrvatskog obrazovnog sustava i važno za razvoj zemlje, te je jako važno za četiri strateške teme razvoja Hrvatske do kraja desetljeća, a to su demografski razvoj, dekarbonizacija, digitalizacija i obrazovanje - kazao je Plenković nakon što je obišao Tehničko veleučilište u Zagrebu koje se uređuje u kampusu Borongaj.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Gradimo državu za bolju budućnost. Najslabija karika koju trenutno imamo je prometno povezivanje kampusa sa ostakom sveučilišta. Nevezano je li to riječ o tramvajskoj ili cestovnoj liniji. Moramo dovesti novu infrastrukturu. Nove zgrade se mogu realizirati jedino sa novom infrastrukturom. Vjerujemo da ćemo pronaći barem jedno rješenje od ovih alternativa kako bi po poboljšali. Ovo nije samo razvoj kampusa nego istočnog dijela grada. Dobit ćemo novo područje novom infrastrukturom. Ključna je za razvoj grada, ali i sveučilišta - rekao je rektor.

Dodao je da će prometna veza projektom biti kvalitetnija i da će se putovati kraće jednim dijelom. Rektor je naglasio važnost razvoja Sveučilišta u smislu izgradnje znanstvene infrastrukture bez koje hrvatska sveučilišta ne mogu računati da se mogu naći ispod 300. mjesta na svjetskoj ljestvici kvalitete sveučilišta.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dodao je da je dosadašnji razvoj kampusa bio ograničen snagom pojedinačnih institucija. Uz više specijalnih istraživačkih centara, naveo je, u kampusu će biti izgrađen studentski dom s 400 ležaja vrijedan 160 milijuna eura i sveučilišna sportska dvorana vrijedna devet milijuna eura.

- Većina projekata nalazi se u visokoj razini priprema, ali još nisu u fazi izrade tehničke dokumentacije, zaključio je Lakušić.