Zagrebački SDP danas bira šefa. Prijavio se jedan kandidat...
Nakon deset mjeseci bez vodstva, zagrebački SDP na konvenciji u subotu izabrat će novo čelništvo, a s obzirom na to da je Matej Mišić jedini kandidat za predsjednika, izgledno je da će u idućem razdoblju SDP u glavnom gradu voditi aktualni predsjednik zagrebačke Gradske skupštine.
Osim predsjednika, Gradska organizacija SDP-a Grada Zagreba birat će i dvoje potpredsjednika, članove predsjedništva te Glavnog odbora. Uz Mišića, kao jedinog kandidata za predsjednika zagrebačkog SDP-a, na istom glasačkom listiću za potpredsjednike bit će Alen Čičak i Snježana Prusec-Kovačić.
Delegatima konvencije, kojih se očekuje 300-tinjak, uvodno će govoriti predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
Zagrebački SDP od lipnja prošle godine kao povjerenik vodi politički tajnik stranke Saša Đujić. Dotadašnje vodstvo stranke, na čelu s Brankom Kolarićem, Predsjedništvo SDP-a raspustilo je nakon lokalnih izbora zbog nezadovoljstva funkcioniranjem organizacije u Zagrebu.
Što zbog loših izbornih rezultata, što zbog nefunkcioniranja organizacija, tada su raspuštena i vodstva u još tri velika grada: u Splitu, Rijeci i Osijeku pa već deset mjeseci tim organizacijama rukovode Mišel Jakšić, Marko Krička i Ranko Ostojić.
Izborna konvencija zagrebačkog SDP-a prva je u nizu izbornih konvencija u SDP-ovim lokalnim organizacijama, a Predsjedništvo stranke najavilo je da bi svi unutarstranački izbori - na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini - trebali biti dovršeni do kraja svibnja.
