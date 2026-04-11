NEĆE BITI TIJESNO

Zagrebački SDP danas bira šefa. Prijavio se jedan kandidat...

Zagrebački SDP od lipnja prošle godine kao povjerenik vodi politički tajnik stranke Saša Đujić.

Nakon deset mjeseci bez vodstva, zagrebački SDP na konvenciji u subotu izabrat će novo čelništvo, a s obzirom na to da je Matej Mišić jedini kandidat za predsjednika, izgledno je da će u idućem razdoblju SDP u glavnom gradu voditi aktualni predsjednik zagrebačke Gradske skupštine.

Osim predsjednika, Gradska organizacija SDP-a Grada Zagreba birat će i dvoje potpredsjednika, članove predsjedništva te Glavnog odbora. Uz Mišića, kao jedinog kandidata za predsjednika zagrebačkog SDP-a, na istom glasačkom listiću za potpredsjednike bit će Alen Čičak i Snježana Prusec-Kovačić.

Delegatima konvencije, kojih se očekuje 300-tinjak, uvodno će govoriti predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Zagrebački SDP od lipnja prošle godine kao povjerenik vodi politički tajnik stranke Saša Đujić. Dotadašnje vodstvo stranke, na čelu s Brankom Kolarićem, Predsjedništvo SDP-a raspustilo je nakon lokalnih izbora zbog nezadovoljstva funkcioniranjem organizacije u Zagrebu.

Što zbog loših izbornih rezultata, što zbog nefunkcioniranja organizacija, tada su raspuštena i vodstva u još tri velika grada: u Splitu, Rijeci i Osijeku pa već deset mjeseci tim organizacijama rukovode Mišel Jakšić, Marko Krička i Ranko Ostojić.

Izborna konvencija zagrebačkog SDP-a prva je u nizu izbornih konvencija u SDP-ovim lokalnim organizacijama, a Predsjedništvo stranke najavilo je da bi svi unutarstranački izbori - na općinskoj, gradskoj i županijskoj razini - trebali biti dovršeni do kraja svibnja.

