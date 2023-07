Zagrebački učenik pisao je esej tiskanim slovima i pao maturu! Otac: 'Ima jako ružan rukopis'

Državnu maturu je pao maturant koji je napisao esej iz hrvatskog, ali ga je napisao štampanim slovima, piše Danas.hr.

- On inače ima, ja bih rekao, izuzetno ružan i nečitljiv rukopis. I on je, pokušavajući balansirati između pravila o pisanju eseja koje kaže da esej mora biti čitak i jasno napisan i ovoga koje kaže da se ne smije pisati tiskanim slovima, on je pisao tiskanim slovima - rekao je otac učenika, Ruđer Friganović.

Njegove misli o Krležinim Glembajevima zato nitko nije ni pročitao, već se pisanje tiskanim slovima direktno smatra 'padom'. Učenik sada ne može upisati Arhitekturu iako je na prijamnom, bio četvrti od petstotinjak učenika koji su pristupili ispitu.

- Izričito se kaže da se esej ne smije pisati velikim tiskanim slovima. Niti velikim, niti tiskanim. Jesu li slova veća ili manja, ona su tiskana i ona su samo velika, ne i onaj drugi oblik - rekao je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

- Ja sam sigurno neobjektivan kao roditelj, ali kome god da se ovo desi, da se malo stavi u tu poziciju, mislim da bi razumio da je to potpuno neprimjereno. OK, dečko je pogriješio, koristio je nekakva slova koja nije smio. Međutim kazna za to je de facto ponavljanje godine - ističe otac.