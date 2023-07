Nije državna matura karta za cirkus, dosta je ponižavanja mladih i njihovog truda

Ravnatelju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja izuzetno je stalo do toga da državna matura i nacionalni ispiti prođu savršeno. To, smatra on, pokazuje da je njegova institucija ispunila svoje ciljeve. Vinko Filipović smatra i kako NCVVO obavlja svoj posao na visokoj razini. No skandal s Uskokom ne događa se onima koji svoj posao obavljaju na visokoj razini. Ne događa se ni Istanbul (na pitanju iz hrvatskog jezika Istanbul je proglašen glavnim gradom Turske, uz objašnjenje da to nije bilo bitno za točan odgovor).