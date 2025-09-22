'Zagrebom haraju organizirane nasilničke homofobne bande koje tuku i pljačkaju gejeve!'

U nešto više od godinu dana, od srpnja 2024. do kraja kolovoza 2025. u Zagrebu i okolici zabilježeno je najmanje deset slučajeva napada na gej muškarce mamljenjem preko aplikacije za susrete Grindr, priopćili su iz organizacije Zagreb Pride. Navode da Zagrebom "haraju organizirane nasilničke homofobne bande koje tuku i pljačkaju gej muškarce".

Slučajevi napada s istim obrascem

- Više organiziranih kriminalnih skupina, udruženih s ciljem počinjenja kaznenih djela zločina iz mržnje i drugih kaznenih djela na temelju seksualne orijentacije, lažno se predstavljajući u digitalnom prostoru mami na klopku gej muškarce.

Svi slučajevi koje je zabilježio Zagreb Pride kao i oni o kojima je izvijestila Policijska uprava zagrebačka imaju isti obrazac: po dolasku na dogovoreno mjesto susreta gej muškarac biva iz zasjede zaskočen od strane više mlađih muških osoba, vrijeđan i potom brutalno fizički napadnut i opljačkan.

Zagreb Pride spoznaje o napadima klopkom ima izravno od žrtava koje se javljaju na Rozi megafon, našu stalnu službu pravne podrške i savjetovanja, i iz policijskih izvješća. Statistički gledano riječ je o najvećem porastu zločina iz mržnje prema gej ljudima u posljednjih desetak godina - poručili su iz Zagreb Pridea.

Navode da im je prvi slučaj prijavljen 29. srpnja prošle godine kada je njemački turist na proputovanju kroz Zagreb namamljen je na susret od strane lažnog profila na aplikaciji Grindr na igralište VII. gimnazije. Tamo ga nije dočekala osoba sa slike na aplikaciji, već petorica mlađih muškaraca koji su ga prvo vrijeđali na temelju seksualne orijentacije dobacujući pogrdne i ponižavajuće izraze, da bi ga potom okružili i uz prijetnju nasiljem tražili novac.

'Nijemca udarali po tijelu i licu, tražili su novac'

Okupljanje sudionika 23. Zagreb Pridea, središnje nacionalne Povorke ponosa LGBTIQ zajednice | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Iz Zagreb Pridea navode da je iduće večeri prijatelj i suputnik tog muškarca, također njemački turist, zamijetio da se na aplikaciji Grindr pojavljuje isti profil koji sada pak njega pokušava namamiti na isto mjesto, s toga su odlučili nazvati organizaciju, smatrajući da se radi o organiziranoj nasilničkoj bandi koja na ovaj način napada i pljačka gej muškarce. Zagreb Pride pozvao je policiju, a o napadima su žrtve izvijestile i Veleposlanstvo SR Njemačke u Hrvatskoj.

- Od policije smo u kolovozu 2024. doznali da policijski službenici V. PP „provode kriminalističko istraživanje te su o istome izvijestili Općinsko državno odvjetništvo“ u Zagrebu. Nakon toga više nemamo spoznaja o predmetu - navode.

Drugi njima poznat napad zabilježen je 2024. godine, ali su okvirne spoznaje o tome do ljudi u organizaciji došle posrednim putem, preko poznanika žrtve. Tvrde da se navodno i tada radilo o napadu uz pokušaj pljačke, što nije prijavljeno policiji.

'Mladića izvukli iz auta i udarali, vikali su 'ubij pedera'

Najbrutalniji napad dogodio početkom listopada prošle godine. Mlađi gej muškarac iz Sesveta detaljno im je opisao što se dogodilo, ali slučaj želio prijaviti policiji zbog straha od nasilnika jer, kako je naveo, imaju njegovu sliku i mogli bi ga pronaći i ponovo napasti.

- Taj je mladić dogovorio susret preko aplikacije Grindr te se automobilom uputio na dogovoreno mjesto. Kada je parkirao automobil i javio da je stigao, iz obližnjeg grmlja izašla su četvorica ili petorica muškarca s bokserima i palicama. Prvo su bacili bocu na automobil i razbili vjetrobransko staklo uz povike „Ubij pedera!“.

Mladića su izvukli iz auta, okružili ga i nekoliko minuta udarili rukama i nogama. Zadobio je masnice po licu i rebrima. Iz automobila su mu otuđili torbicu u kojoj je bilo oko dvjesto eura - navode iz Zagreb Pridea.

Navode da mu je organizacija pružala neposrednu podršku, savjetovan je da napad prijavi policiji uz našu pratnju i stručnu odvjetničku pomoć, no na kraju je mladić odustao.

Foto: Slavko Midzor

U travnju ove godine im je na dežurni telefon Rozi megafon gej muškarac iz Zagreba prijavio da je su za njegov identitet, prepoznavši ga s aplikacije za susrete, doznale neke njemu nepoznate osobe te da ga o tada zastrašuju i prijete mu porukama s izrazima "Pederčino", "Sada znamo tko si i gdje stanuješ" i "Ubit ćemo te".

'Nasilnici pobjegli kad je počeo pozivati upomoć'

- Krajem svibnja ove godine na području Jaruna namamljen je, opet preko iste aplikacije, 22-godišnjak. U slabo osvjetljenom parku pristupio mu je nepoznati mlađi muškarac i pitao ga „jesi ti taj s kojim se trebam nać'?“.

Kako su žrtvi okolnosti postale neobične i sumnjive, odvratio je da ne zna o čemu je riječ i produžio dalje, no ovaj mu je prepriječio put, rekavši: „Izvadi mobitel, daj mobitel, pederčino!“. Tada su se naglo pojavila još dva dotad u mraku skrivena mlađa muškarca te ga počela udarati. Nakon nekoliko početnih udaraca, oboren je na tlo te su ga nastavili cipelariti.

U dva navrata se ustao i iznova oboren podmetanjem noge, uz stalne udarce po cijelom tijelu. Homofobni nasilnici dali su se u bijeg kada je mladić počeo glasno pozivati upomoć. Na hitnoj medicinskoj pomoći utvrđen mu je niz tjelesnih ozljeda po cijelom tijelu, ogrebotine, masnice i druge kontuzije od zadobivenih udaraca. Mladić je slučaj, uz odvjetničku pomoć i u pratnji predstavnika Zagreb Pridea kojemu se i obratio za podršku i savjet, prijavio policiji - navode iz Zagreb Pridea.

Iz organizacije Zagreb Pride pozivaju da sva kaznena djela počinjena od strane ovakvih kriminalnih skupina, kaznena djela protiv imovine, budu prepoznata i kvalificirana kao zločini iz mržnje.