Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'

Zagrebom se širi nesnosan smrad tijekom utorka popodne, požalili su se građani na društvenim mrežama. Smrad najviše osjećaju stanovnici Maksimira, Volovčice, Ravnica. "Nitko nije otkrio odakle na kraju dolazi? Smrdi kao da je netko gnojio njivu", upitao je jedan korisnik na Redditu. Smrad slično uspoređuju i drugi korisnici Reddita.

Kako neki pišu, uzrok je vjetar koji nanosi smrad s Jakuševca.

Kako je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, zagrebačke postaje se crvene te je povišena razina čestica koje narušavaju kvalitetu zraka.

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"Sve smrdi, od Ravnica do Pešće", "Travno/Dugave također", "Smrdi i Trešnjevka", "Maksimir također. Ne bi ni skužio da nisam izašao iz tramvaja. Mislio sam da sam negdje stao u izmet", "Yes, koma je, došli sad izvana i uvuklo se i u stan. Ne znaš je l' pametnije zatvorit se u to il se naviknut. Živjet ću u uvjerenju da 'dolazi iz Zoo-a' - neki su od komentara na Redditu.

- Cijeli dan smrdi po nekakvom gnoju. Kao da prolazite kraj neke farme, ali sve je to pomješano s mirisom paljevine - kažu nam Zagrepčani.

"Ljudi, jel vi osjetite smrad? Cijelim kvartom se prožima neki užasni miris" - požalio se stanovnik Volovčice na Facebooku. "Taj smrad se već danima osjeća, pretežno navečer i rano ujutro" - odgovorio mu je drugi.

Poslali smo upit Gradu Zagrebu oko mogućeg izvora. Odgovor ćemo objaviti čim odgovore.