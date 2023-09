Zagrepčani će plaćati najviši porez na plaće u cijeloj državi

Dosad je imao najveći prirez u državi, a od sljedeće godine imat će najviši porez na plaće. Riječ je o Gradu Zagrebu jer nam je u gradskoj upravi potvrđeno da će uvesti najviše zakonom dozvoljene stope poreza na dohodak. Vlada je ostavila gradonačelnicima i načelnicima mogućnost da stope poreza na plaću donesu u rasponu od 15 do 23,6 posto za niže plaće i od 25 do 35,4 posto za one koji zarađuju iznad 3981 euro mjesečno kad se ukine prirez. Sad one iznose 20 i 30 posto.

U Zagrebu će niža stopa iznositi 23,6 posto i 35,4 posto, što znači da će njima u potpunosti zamijeniti dosadašnji prirez od 18 posto. Te najviše stope su, inače, zakonom dopuštene samo Gradu Zagrebu, tako da ih ne može uvesti niti jedan drugi grad ili općina.Tako da zaposlene Zagrepčane od Nove godine čeka minimalno povećanje plaće od nekoliko eura. I to je povećanje zato što je Vlada povećala iznos koji se ne oporezuje s 531 euro na 560 eura. Ali poreznu "reformu" Zagrepčani neće osjetiti.

Bilo je nagađanja da bi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević mogao kompenzirati dio gubitka od prireza ako Vlada dozvoli jače oporezivanje kapitala (zarada od dionica, udjela u tvrtkama) ili imovine (primarno iznajmljivanje), ali to se i neće dogoditi. Kako smo saznali iz Ministarstva financija, spremni su te poreze, koji sad iznose 10 posto, povećati do 11 posto kad se ukine prirez kako bi porezno opterećenje ostalo jednako kao nekad s prirezom.

Prošli tjedan Tomašević je objašnjavao da bi grad imao 220 milijuna eura manje prihoda bez prireza, a da će i uz maksimalne stope poreza na dohodak izgubiti od 50 do 70 milijuna eura, pa da zato nema druge mogućnosti.

Zagreb, Split, Rijeka i Osijek četiri su najveća grada, u kojima se naplati 70 posto prireza. U Splitu i Osijeku kažu nam da još nisu donijeli odluke o porezima. Riječki gradonačelnik Marko Filipović nije nam odgovorio do zaključenja broja. Za razliku od kontinenta, čelnici jadranskih gradova mogu dizati i turistički paušal te porez na kuće za odmor. Vlada je i za potonje uvela viši raspon, pa bi mogli nastradati vikendaši.

- Čekamo konačne Vladine smjernice, a dotad razgovaramo i analiziramo. Split će pokušati naći balans da što manje optereti građane i poduzetnike, ali da može funkcionirati i graditi infrastrukturu - rekao nam je splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

Split ima prirez 15 posto, pa bez njega godišnje gubi oko 15 milijuna eura.

Inače, gradonačelnicima manjih gradova je lakše jer im je i prihod od prireza bio manji. Bjelovar i Sv. Nedelja već su prije ukinuli prirez i neće dizati porez.

- Bilo kakvo podizanje poreza ne podržavam niti kao čovjek niti kao političar. Kriza dolazi, a Vlada zavlači ruku u džepove građana. Od siječnja sljedeće godine gledat ćemo kako da smanjimo porez na dohodak - rekao je gradonačelnik Sv. Nedelje Dario Zurovec (Fokus).

Čelnici gradova i općina iz te stranke, neće dizati porez kad se ukine prirez, priopćili su.