- Mi smo zahvalni svima na svemu \u0161to su u\u010dinili za nas, ali ove sobice nisu adekvatne za obitelji s malim djetetom\u00a0- po\u010dinje nam svoju pri\u010du supruga i majka dvogodi\u0161njeg djeteta D\u017eana Kahteran Hod\u017ei\u0107.\u00a0

Iz studentskog doma Cvjetno naselje ve\u0107 tri dana traje\u00a0preseljenje gra\u0111ana koji su u potresu izgubili krov nad glavom. Sele ih u privremeni novi smje\u0161taj u Hostel Arena u Remetine\u010dkom gaju. No, gra\u0111ani\u00a0nisu previ\u0161e odu\u0161evljeni novim privremenim domom.\u00a0

- Tu\u017ena sam \u0161to smo oti\u0161li iz Cvjetnog naselja, iako je i tamo bilo sku\u010deno, svakako je bilo bolje nego ovdje. Ovdje su sobice jo\u0161 manje, i u toj sobi postoji samo jedna uti\u010dnica! Pa ovo je hostel, nakon silnih svjetlucavih fontana, kada netko iznajmi trokrevetnu sobu o\u010dekuje valjda da pored svakog kreveta ima jednu uti\u010dnicu, a ne jednu na cijelu sobu. Sre\u0107om, dobili smo fri\u017eider u subotu, ali na nesre\u0107u, ne znamo u koju \u0107emo ga uti\u010dnicu uklju\u010diti\u00a0- ka\u017ee nam D\u017eana te dodaje da usprkos svemu, zadovoljni su s osobljem hostela koje se zaista trudi udovoljiti svim njihovim 'zahtjevima'. Zahtjevima koji omogu\u0107avaju normalan i dostojanstven \u017eivot.\u00a0\u00a0

- Mi smo ponijeli samo one najosnovnije stvari, ali ni njih nemamo gdje staviti. Ormari su stari i imaju mjesto samo za vje\u0161alice, bez ikakvih polica... A kreveti, u\u017eas. Kao da smo spavali na oprugama kreveta, ne znam ni kako oni te sobe uop\u0107e i iznajmljuju. Ali moram pohvaliti osoblje hostela koje je jako ljubazno prema nama i trude se da rije\u0161e sve probleme koje imamo\u00a0\u00a0- rekla je.\u00a0

\u00a0Do ponedjeljka u podne je\u00a0u hostel uselilo 140-ak ljudi, a sveukupno se o\u010dekuje njih 241. Novi stanari \u0107e u hostelu imati pravo na besplatna tri obroka u danu.

D\u017eana nam je u razgovoru jasno dala do znanja da nije nezahvalna na svemu, ve\u0107 smatra da se ova situacija mogla puno bolje, prakti\u010dnije, ali i ekonomi\u010dnije rije\u0161iti samo da su se slu\u0161ali - stanari. Smatra da su se, \u0161to dr\u017eavne, \u0161to gradske institucije, mogle vi\u0161e zauzeti za ljude.\u00a0

- Mi, roditelji s djecom ne mo\u017eemo \u017eivjeti ovdje jer ove sobice nemaju taj kapacitet. Uskoro se doseljava jedna obitelj s Cvjetnog s troje djece i ja se njima divim jer ne znam kako podnose sve ovo - po\u010dinje D\u017eana.\u00a0

- Mislim da se ovo moglo puno bolje organizirati samo da su\u00a0nas slu\u0161ali. Oni sada ovdje nama pla\u0107aju smje\u0161taj i hranu, za djecu osnovno\u0161kolce organizirali su prijevoz taksijem do \u0161kole svaki dan. Zar ne bi bilo jeftinije da su nam dali novce za najam stana pa da onda mi u svom kvartu na\u0111emo privremeni smje\u0161taj. Mi \u0107emo pla\u0107ati re\u017eije, a djeca bi normalno mogla i\u0107i u \u0161kolu - rekla nam je te dodala da ona svakog dana mora voditi dijete u vrti\u0107 iz Remetinca u centar grada te da je to jednostavno neisplativo, a ne \u017eeli da joj dijete mijenja vrti\u0107 jer smatra kako je do sada pro\u017eivjela previ\u0161e trauma.\u00a0

- Iako je mala, ve\u0107 sad po njoj vidim da joj sve ovo izaziva velik stres ali iskreno nadam da \u0107e ubrzo zaboraviti cijeli ovaj cirkus. Mnogo je tu nepravde, a moje dijete to nije zaslu\u017eilo. Nitko nije ovo zaslu\u017eio niti pri\u017eeljkivao da se dogodi, no sad se \u0161to bezbolnije treba oporaviti, ali te\u0161ko je kad nas nitko ne slu\u0161a - ka\u017ee D\u017eana.\u00a0

Ve\u0107ina novih stanara hostela Arena tako\u0111er je nezadovoljno odgovorima iz Gradske uprave. Ka\u017eu da je preseljenje bilo neorganizirano, a jo\u0161 uvijek ne znaju gdje \u0107e prati ve\u0161 i skladi\u0161titi stvari.\u00a0\u017dale se da su oni za ovo preseljenje \u010duli prije mjesec dana iz medija, a iz Grada su ih obavijestili tek u petak u 14 sati.\u00a0 Nezadovoljni su i brzinom kojom se rje\u0161ava njihovo stambeno pitanje, jer iako je zakon o Zagrebu sada izglasan, nitko im ne odgovara na pitanje ho\u0107e li oni platiti 20% ukupnih tro\u0161kova renovacije zgrade ili samo svojih stanova. Ovime se agonija gra\u0111ana Zagreba koji su u potresu ostali bez svega produljila, samo na novoj adresi.\u00a0

Zagrepčani su ogorčeni novim smještajem: Ovako ne možemo!

Nakon gotovo 6 mjeseci života u studentskom domu Cvjetno naselje, 240 Zagrepčana od danas ima novi dom u Remetincu - Hostel Arena.

